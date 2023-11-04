Свитан: Война в Украине переходит в новую фазу 4.11.2023, 9:01

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На каких направлениях ВСУ ударят в ближайшее время.

Война в Украине между Силами обороны и российскими оккупантами вступает в осенне-зимнюю фазу. Украинские войска переформатируются и на большинстве участков переходят в активную оборону. При этом на трех участках фронта создаются условия для продолжения наступательных действий стратегического характера.

Подробнее о переходе в осенне-зимний период войны в эфире «Апостроф TV» рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

Авдеевка

Россияне закрепились в районе террикона и переползли железную дорогу с севера Авдеевки. Но далее россиян ждет тяжелое испытание в виде авдеевской промзоны. Россиянам будет очень дорого стоить попытка подойти к промзоне и «Коксихиму» в частности. Это не сама Авдеевка, а северный ее край. Завод находится фактически за линией городской черты. И это будет большая площадка для уничтожения россиян. Но еще и перед «Коксохимом» есть довольно таки серьезные украинские укрепления.

Россияне уже начали создавать плацдармы для наступления. Когда там в хорошем количестве накопятся силы, украинская артиллерия накроет часть пехоты, то есть уменьшит боевое давление на украинские позиции.

Осенне-зимняя кампания

Силы обороны Украины входят в осенне-зимний период. В ближайшее время начнутся дожди и украинские войска уже переформатируются. Некоторые направления были закрыты как стратегически-наступательные и ВСУ практически везде по линии фронта переходят в активную оборону - кроме трех мест.

Первое - в районе Бахмута есть положительная динамика. В районе Клещиевки ВСУ занимаются железной дорогой. По восточной стороне этой дороги, идущей из Горловки в Бахмут, есть несколько плацдармов, которые украинские войска расширяют. Основная задача - пересечь шоссейную дорогу - ее уже держат под огневым контролем - и дальше уже выйти на Бахмутку. Там три дороги (железная, шоссейная и вдоль реки Бахмутка) идут паралельно с юга на север в сторону Бахмута из-под Горловки. Когда будет серьезный плацдарм по левому берегу реки Бахмутка, можно будет двигаться в сторону Бахмута, с юга заходя буквально к центру города и отсекая российские войска. Это стратегическая задача, которую ВСУ будут выполнять в осенне-зимний период.

Второе - на запорожском направлении ВСУ оставили одно стратегическое направление. В районе Работино ведется расширение плацдарма и укрепление флангов, чтобы двигаться дальше на юг. Украине нужно расширить плацдарм на 15-20 км, чтобы снять проблему от фланговых ударов россиян. Есть положительная динамика западнее Работино и в районе Вербового.

Третье - херсонское направление, которое пока еще только раскачивается. На этом направлении можно выполнять боевые задачи и в осенне-зимний период, так как на левом берегу песчаная почва хорошо держит гусеничную технику даже во время дождя. На левом берегу уже есть несколько плацдармов, которые идут на глубину 3-4 км вдоль Днепра по левому берегу и на ширину от Черного моря приблизительно на 70-80 км, Это так называемая санитарная зона, которую создали украинские разведчики. Расширение санитарной зоны создаст более менее сносные условия для жизни херсонцев, которые очень сильно страдают от армейской артиллерии.

На этих трех фронтах - херсонский, запорожский и донецкий - созданы стратегические направления, чтобы на осенне-зимний период не замораживать движение ВСУ. Плюс перспективность херсонского и запорожского направления состоит в том, что там у россиян будут проблемы с логистикой из-за длинного плеча в 400-500 км. И на глубине фронта в 150 км можно будет отрезать россиян от поставок. Мы уже видим работу 100-мильных ATACMS. А если Украине поставят еще и 300 километровые, то у россиян будут чудовищные проблемы с логистикой. Это существенно ухудшит возможности россиян на дальних фронтах. А вот на восточном фронте плечо поставок очень короткое. Но с другой стороны, после того, как начнутся дожди, двигаться там будет просто невозможно по черноземам.

Основной плюс применения ATACMS - это возможность убрать с украинской территории аэродромы, которыми пользовались россияне для тех же вертолетов. Сейчас их перегнали в район Таганрога под Ростов и в район Джанкоя под Веселое. И это усложняет жизнь россиянам - больше надо дозаправляться, меньше вооружений на борту. И в конце концов, такие воздушные цели, которые дольше находятся в воздухе, легче сбить.

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