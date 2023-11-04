закрыть
4 ноября 2023, суббота, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Доллар установил и обновил исторический рекорд в Беларуси

3
  • 4.11.2023, 9:11
  • 8,652
Доллар установил и обновил исторический рекорд в Беларуси

Как население отреагировало на скачок курса американской валюты?

В октябре курс доллара установил и обновил исторический рекорд. На этом фоне население нетипично вело себя — впервые за последние 9 месяцев активнее покупало валюту, чем сдавало. В Нацбанке рассказали, как белорусы вели себя на валютном рынке в октябре.

В октябре население приобрело иностранной валюты на 917,2 млн долларов, а продало — на 16,1 млн долларов меньше. В последний раз белорусы активнее покупали валюту, чем сдавали, в январе этого года.

Белорусский бизнес (компании-резиденты) в октябре активнее продавал валюту, чем покупал. Так, компании приобрели за прошлый месяц 2 млрд 48,7 млн долларов, а продали — на 37,2 млн долларов больше. В сентябре бизнес купил валюты на 255,9 млн долларов больше, чем продал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип