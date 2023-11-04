Доллар установил и обновил исторический рекорд в Беларуси 3 4.11.2023, 9:11

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Как население отреагировало на скачок курса американской валюты?

В октябре курс доллара установил и обновил исторический рекорд. На этом фоне население нетипично вело себя — впервые за последние 9 месяцев активнее покупало валюту, чем сдавало. В Нацбанке рассказали, как белорусы вели себя на валютном рынке в октябре.

В октябре население приобрело иностранной валюты на 917,2 млн долларов, а продало — на 16,1 млн долларов меньше. В последний раз белорусы активнее покупали валюту, чем сдавали, в январе этого года.

Белорусский бизнес (компании-резиденты) в октябре активнее продавал валюту, чем покупал. Так, компании приобрели за прошлый месяц 2 млрд 48,7 млн долларов, а продали — на 37,2 млн долларов больше. В сентябре бизнес купил валюты на 255,9 млн долларов больше, чем продал.

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