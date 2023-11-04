закрыть
4 ноября 2023, суббота, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля окружила город Газа: появились спутниковые снимки

  • 4.11.2023, 9:16
  • 3,282
Армия Израиля окружила город Газа: появились спутниковые снимки

ЦАХАЛ пытается разделить сектор на две части.

Израильские сухопутные войска, как свидетельствуют спутниковые снимки, приближаются к городу Газа, крупнейшему и наиболее густонаселенному населенному пункту в палестинском анклаве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что уже окружила город.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Силы ЦАХАЛа окружают Газу с воздуха, суши и моря, окружая город Газа и его окрестности», – заявил в пятницу представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, добавив, что солдаты в ходе боев уничтожают наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют террористов.

С тех пор как ЦАХАЛ неделю назад начал наземное наступление на сектор Газа, что ознаменовало последний этап войны против ХАМАС, его войска продвинулись вперед по трем направлениям:

от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря,

с северо-востока возле Бейт-Хануна

от с востока на запад, вдоль юга города Газа.

Таким образом, очевидно, ЦАХАЛ пытается разделить полосу на две части.

Израильские войска продвинулись глубже вдоль западного участка, к морю, согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду, которые показали, что силы ЦАХАЛ находились примерно в километре от полного окружения города Газа.

Хотя снимки имеют низкое разрешение, на них, похоже, видны следы тяжелой бронетехники, змеящиеся по полосе к югу от центра города, почти достигая побережья.

Видео, показывающее наступление Израиля к югу от города Газа, еще не появилось, но кадры, которыми поделились ЦАХАЛ и распространили в социальных сетях в последние дни, показывают, что израильские войска двинулись в самые северные поселения в секторе Газа – Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Ататра.

Спутниковые снимки и кадры также показали, что израильские силы находятся на дороге Салах ад-Дин, шоссе, проходящем вдоль всей полосы, по-видимому, не позволяя никому, кто еще находится в городе Газа, двигаться на юг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип