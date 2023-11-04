Армия Израиля окружила город Газа: появились спутниковые снимки 4.11.2023, 9:16

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ЦАХАЛ пытается разделить сектор на две части.

Израильские сухопутные войска, как свидетельствуют спутниковые снимки, приближаются к городу Газа, крупнейшему и наиболее густонаселенному населенному пункту в палестинском анклаве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что уже окружила город.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Силы ЦАХАЛа окружают Газу с воздуха, суши и моря, окружая город Газа и его окрестности», – заявил в пятницу представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, добавив, что солдаты в ходе боев уничтожают наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют террористов.

С тех пор как ЦАХАЛ неделю назад начал наземное наступление на сектор Газа, что ознаменовало последний этап войны против ХАМАС, его войска продвинулись вперед по трем направлениям:

от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря,

с северо-востока возле Бейт-Хануна

от с востока на запад, вдоль юга города Газа.

Таким образом, очевидно, ЦАХАЛ пытается разделить полосу на две части.

Израильские войска продвинулись глубже вдоль западного участка, к морю, согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду, которые показали, что силы ЦАХАЛ находились примерно в километре от полного окружения города Газа.

Хотя снимки имеют низкое разрешение, на них, похоже, видны следы тяжелой бронетехники, змеящиеся по полосе к югу от центра города, почти достигая побережья.

Видео, показывающее наступление Израиля к югу от города Газа, еще не появилось, но кадры, которыми поделились ЦАХАЛ и распространили в социальных сетях в последние дни, показывают, что израильские войска двинулись в самые северные поселения в секторе Газа – Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Ататра.

Спутниковые снимки и кадры также показали, что израильские силы находятся на дороге Салах ад-Дин, шоссе, проходящем вдоль всей полосы, по-видимому, не позволяя никому, кто еще находится в городе Газа, двигаться на юг.

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