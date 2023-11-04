Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине8
- 4.11.2023, 9:31
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Группа силовиков начала менять политическую повестку в РФ.
В РФ формируется группа силовиков, которая может сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине, заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок.
Он не исключил, что в эту группу может входить министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. Такое мнение он озвучил в интервью «Главреду».
«Эта группа сейчас очень мощная, и имеет возможность сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине», - отметил эксперт.
При этом он напомнил о том, что во время визита в Китай Шойгу сделал резонансное заявление относительно политической возможности переговоров с Украиной о прекращении войны.
«При этом он не говорил об условиях, которые озвучивал Путин (денацификация, демилитаризация и отказ от вступления в НАТО). У Шойгу об этом речь не шла вовсе – он сказал, что мы можем говорить о приемлемых условиях, одно из которых заключается в признании России миром в качестве ядерной державы», - сказал собеседник.
При этом он не исключает того, что главным побудительным мотивом стало желание снятия санкций с РФ и возобновление получения прибыли за счет продажи углеводородов.
«А это возможно только в случае прекращения войны и дальнейших мирных переговоров. Именно об этом и говорил Шойгу в Пекине. Не Лавров, ни Путин, а именно Шойгу, который раньше никогда по определению не говорил о таких вещах. И я больше чем убежден, что его словами говорил Патрушев – это было именно по его указанию, а не Путина», - добавил Клочок.