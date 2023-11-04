закрыть
4 ноября 2023, суббота, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

8
  • 4.11.2023, 9:31
  • 14,510
Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

Группа силовиков начала менять политическую повестку в РФ.

В РФ формируется группа силовиков, которая может сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине, заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок.

Он не исключил, что в эту группу может входить министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. Такое мнение он озвучил в интервью «Главреду».

«Эта группа сейчас очень мощная, и имеет возможность сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине», - отметил эксперт.

При этом он напомнил о том, что во время визита в Китай Шойгу сделал резонансное заявление относительно политической возможности переговоров с Украиной о прекращении войны.

«При этом он не говорил об условиях, которые озвучивал Путин (денацификация, демилитаризация и отказ от вступления в НАТО). У Шойгу об этом речь не шла вовсе – он сказал, что мы можем говорить о приемлемых условиях, одно из которых заключается в признании России миром в качестве ядерной державы», - сказал собеседник.

При этом он не исключает того, что главным побудительным мотивом стало желание снятия санкций с РФ и возобновление получения прибыли за счет продажи углеводородов.

«А это возможно только в случае прекращения войны и дальнейших мирных переговоров. Именно об этом и говорил Шойгу в Пекине. Не Лавров, ни Путин, а именно Шойгу, который раньше никогда по определению не говорил о таких вещах. И я больше чем убежден, что его словами говорил Патрушев – это было именно по его указанию, а не Путина», - добавил Клочок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип