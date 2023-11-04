«Как селедки в бочке едем» 2 4.11.2023, 9:39

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Фото: tochka.by

На маршруте из Логойска в Минск случился транспортный коллапс.

Последние дни оказались весьма тревожными и непредсказуемыми для жителей Логойска и окрестностей: не все из них смогли добраться вовремя в Минск на работу и в школу. Сайт Tochka.by разбирался в том, кто несет ответственность за транспортный кризис.

Очереди на маршрутки в районе станции метро «Восток», кажется, были всегда. Отсюда люди едут по домам в ближайший пригород, в том числе и в Логойск.

Но недавно случился транспортный коллапс: на привычные рейсы маршрутки вдруг не вышли.

Квест с маршрутками

В Логойском районе проживает более 35 тыс. человек. Конечно, многие учатся и работают в столице. На транспортное сообщение люди в принципе никогда не жаловались: были маршрутки, ходили и автобусы.

Но в конце октября начались какие-то «непонятки», говорят местные жители: с утра многие водители маршрутных такси просто не вышли на работу. Проблема коснулась всего района, причем не только в час пик: днем интервалы между рейсами, согласно платформе «Атлас», увеличились до часа и более.

«По какой-то причине уменьшилось количество маршруток. Если раньше они курсировали каждые 15–20 минут, то теперь место нельзя забронировать даже на следующую неделю. Говорят, что начались какие-то разборки между частниками, мол, они чуть ли не подрезают друг друга на дорогах, делят рынок и пассажиров. Но страдаем мы», – обратился в редакцию взволнованный читатель из Логойска.

Он говорит, что автобусов от государственного перевозчика недостаточно. Много лет назад на этом направлении начали плотно работать частники и сразу потеснили менее расторопных государственных конкурентов. Ведь доехать на маршрутке с комфортом и быстрее стоило относительно недорого – всего Br4.

Теперь совсем беда.

«Ребенок ходит на дополнительные занятия. Вышел на маршрутку к нужному времени и никуда не уехал. Кроме того, оставшиеся маршрутки вынуждены тоже работать с нарушениями и набирать людей в переполненные салоны (а все мы помним, что было под Смолевичами). Люди скандалят, все привыкли к комфорту», – рассказывает парень.

Как говорят жители Логойска, на маршруте остались два некрупных частника и государственный транспорт. И этого не хватает. Да и время на дорогу теперь увеличилось: если раньше маршрутки проезжали только через Боровляны и прямиком на Минск (и обратно соответственно), то теперь ездят в объезд и через другие деревни.

Согласно платформе «Атлас», на которой можно забронировать маршрутку, на логойском направлении действительно практически нет свободных мест и вообще ни одного билета – на будние дни после длинных выходных.

А автобусы «Миноблавтотранса» (автопарка № 12) пока еще не смогли справиться с возросшей нагрузкой.

Что случилось и где маршрутки?

Возмущение пассажиров понять можно: впихиваться в переполненный автобус и ждать часами нужный транспорт никому не нравится. И многие поспешили обвинить государственного перевозчика, который, мол, убрал частного конкурента, но не рассчитал собственные силы.

Оказалось, кое-кто «играл не по правилам», заявляют в Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров (АППП).

Уже много лет рынок поделен на регулярные и «нерегулярные» перевозки. И с последними, которые зачастую работают нечестно и обходят действующее законодательство, пытаются бороться всеми силами. После трагедии с маршруткой под Смолевичами – особенно.

«На протяжении шести лет на этом маршруте незаконно работает перевозчик под брендом платформы «Атлас». У него не был заключен договор с оператором маршрута. В начале сентября за нарушения у него была изъята одна маршрутка. Недостатки не были исправлены, а деятельность он не легализовал. Затем изъяли еще одну машину, затем – еще две. Все за серьезные нарушения», – рассказывает председатель АППП Екатерина Станкевич.

По словам собеседницы, в отместку перевозчик решил, что с 27 октября полностью отменяет все свои рейсы. Маршрут был парализован на несколько часов.

«Естественно, государственному и частному перевозчикам, которые законно работали на маршруте, нужно время перестроиться. Перед ними шесть лет забирали пассажиров, рейсов было немного. А сейчас вот таким вот прессингом и шантажом нечестные игроки рынка пытаются выбить себе привилегии», – уверена Екатерина Станкевич.

Более того, спустя день, когда маршрутки были убраны с рейса, «Миноблпассажиртранс» во избежание коллапса в экстренном порядке подготовил договоры, чтобы помочь перевозчику на логойском направлении легализовать работу. За этими договорами тот приехал, пообещав выйти 3 ноября на маршрут. Но не вышел.

«Может быть, сегодня будет тяжело – ажиотаж, впереди длинные выходные. Но всех вывезем, со всем справимся. Ситуация однозначно требует урегулирования. И жители Логойского района будут получать качественное и безопасное обслуживание с билетом», – добавляет председатель АППП.

Дополнительные рейсы уже добавлены, будут еще и автобусы. Ситуацию обещают уладить в ближайшие дни.

К концу рабочего дня в пятницу на остановке не было какой-то сложной ситуации: стояли две маршрутки, набирали пассажиров, подъехал и автобус. Люди говорят, что проблемы с транспортом были, но сейчас стало лучше.

Что говорит перевозчик?

За разъяснением мы обратились и ко второй стороне – перевозчику, работающему на логойском направлении. Он заверил, что никто «не бастует».

«Работа идет плотная с «Миноблпассажиртрансом» [оператором перевозок, который выдает разрешение работать на данном маршруте. – Tochka.by] по увеличению пассажиропотока. У нас транспортная инспекция забрала четыре машины, они стоят до выяснения обстоятельств. Коллапс возник из-за того, что забрали машины», – объяснил перевозчик.

По его словам, причина изъятия транспорта ему не известна: еще не составлены протоколы, возможно, будет готовиться возражение, может быть, дело дойдет до суда.

Бизнесмен заверил, что работа по получению разрешений на работу на этом маршруте продолжится: 3 ноября уже получили «карточки» на рейсы по району через некоторые деревни, планируется увеличить машины на 93-м рейсе – самом загруженном маршруте.

Однако, отметили в ассоциации, когда перевозчик получил эти несколько разрешений, маршрутки на рейс в пятницу в час пик так и не вышли.

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