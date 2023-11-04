Белорусов предупредили о штрафах до 1110 рублей за «грибную капусту» 4 4.11.2023, 9:52

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Что за она?

В белорусских лесах заметили редкий трутовый гриб — спарассис курчавый, который в народе называют «грибной капустой» за его характерный «кучерявый» вид. Однако в национальном парке «Беловежская пуща» грибников предупредили, что заметив такую редкость в лесу лучше «полюбоваться и пройти мимо», поскольку за сбор этого гриба в Беларуси грозит немалый штраф.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr — это вид трутовиков – грибов, растущих, как правило, на старой гниющей древесине. В отличии от классических грибов, у его плодового тела нет привычной шляпки и ножки. Он представляет собой кустообразное, округлое, шаровидное тело с массой отходящих от короткой центральной ножки «кучерявых» плоских ветвей, с волнистым и нередко рассеченным краем. Внешне плодовое тело спарассиса напоминает головку цветной капусты. Молодые грибы имеют беловатую окраску, которая затем желтеет и в зрелом состоянии и при высыхании приобретает охряные или буроватые оттенки.

В пресс-службе национального парка «Беловежская пуща» поделились фотографиями этого трутовика, замеченного сотрудниками парка.

Спарассис курчавый относится к числу съедобных. Как правило, из молодых грибов готовят супы, а также жарят и сушат, в том числе, для приготовления средств народной медицины.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr содержит спарассол, который препятствует развитию плесневых грибов, а также биоактивные компоненты, которые обладают противоопухолевой (иммуномодулирующей) и антимикробной активностью.

Тем не менее, пробовать диковинку сотрудники национального парка «Беловежская пуща» белорусским грибникам не рекомендовали — уж больно дорого обойдется этот гриб. Дело в том, что спарассис курчавый в Беларуси занесен в Красную книгу, следовательно, собирать его запрещено.

«Просто полюбуйтесь его красотой и необычностью, сфотографируйте и … пройдите мимо», — рекомендовали в нацпарке.

В противном случае за сбор или уничтожение краснокнижного вида можно получить штраф по статье 16.8. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

для физических лиц — от 20 до 30 базовых величин (сегодня это от 740 до 1110 рублей) с конфискацией орудий и средств совершения нарушения (или без конфискации);

для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 150 базовых величин (от 740 до 5550 рублей) с конфискацией или без

для юридического лица – от 30 до 500 базовых величин (от 1110 до 18,5 тыс. рублей) с конфискацией или без.

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