Дроны атаковали российский военный аэродром «Халино» в Курской области 4.11.2023, 10:46

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На авиабазе начался переполох.

В России утром 4 ноября пожаловались на «атаку дронов ВСУ». Беспилотники, утверждают в РФ, якобы летели в направлении аэродрома «Халино» в Курской области.

Об этом пишут российские СМИ. Местный губернатор уже заявил о «работе ПВО», передает obozrevatel.com.

Сообщения об «атаке ВСУ» появились около 9:30 (по минскому времени). Один из популярных в России z-пабликов уверяет, что целью беспилотников, якобы запущенных Украиной, был военный аэродром «Халино» в Курской области.

«ВСУ попытались атаковать дронами аэродром «Халино» в Курской области. По нашим данным, летело как минимум три БПЛА. Около 9:00 сработала система ПВО. Последствия на земле уточняются. Предварительно, пострадавших нет», – отмечено в сообщении.

О работе ПВО в Курской области заявил также губернатор Роман Старовойт.

«В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним», – написал он.

Позже в минобороны РФ подтвердили работу ПВО в Курской области и заявили об атаке дронов.

«4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», – заявили в МО государства-агрессора.

Напомним, накануне серия мощных взрывов раздалась в российском Ростове-на-Дону. По словам местных жителей, их было не меньше восьми.

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