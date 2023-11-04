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СМИ: Российская армия сбежала из Крынок на левом берегу Днепра

  • 4.11.2023, 11:08
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СМИ: Российская армия сбежала из Крынок на левом берегу Днепра

Появилось видео жаркого боя и ликвидации оккупантов.

Российские СМИ уверяет, что оккупационные войска РФ могли оставить населенный пункт Крынки на левобережье Днепра.

В российских телеграм-каналах вечером 3 ноября началась истерика по поводу украинского плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине, сообщает dialog.ua.

Появились сведения о предполагаемом бегстве ВС РФ из села Крынки. Об этом написал, в частности, связанный с ВС РФ канал «ВДВ за Честность и Справедливость».

«По предварительной информации, наши оставили н.п. Крынки. Мы это еще вчера прогнозировали», - сообщил ресурс оккупантов.

Российский Z-военкор Романов сообщил о «рубилове» в селе.

«Идет мясорубка. Ситуация тяжелая. Те псы, которые рассказывают, что там все под контролем, ничему не научились», - пожаловался пропагандист.

Ультраправый российский военный Егор Гузенко «Тринадцатый», со своей стороны, сообщил об ожесточенных боях на данном участке фронта.

В истерику его привели несколько видеороликов, слитых в Сеть украинскими военными. На этих видео была запечатлена массовая ликвидация солдат РФ в Крынках.

«Просили молчать, но когда дело дошло до того, что уже в открытую публикуют видео, как кладут наших бойцов, я больше молчать не собираюсь. Рубилово там идет просто адское, и с нашей стороны есть серьезные потери. Командование, как всегда, рапортует, что все хорошо, но реальность расходится с тем, что докладывают наверх. Ситуация достаточно тяжелая. Если все так и дальше пойдет, то они там наладят переправу, перетащат технику и жди беды», - написал оккупант.

Село находится примерно в 40 км восточнее Херсона по реке Днепр.

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