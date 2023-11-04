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Плотника 4-го разряда разморозили не до конца

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  • Анатолий Несмиян
  • 4.11.2023, 11:25
  • 4,060
Плотника 4-го разряда разморозили не до конца
Анатолий Несмиян

Вот и вся подоплека той ахинеи, которую он нес.

Вчера «вождь» буквально фонтанировал историческими экскурсами. В том числе он упомянул и Александра Невского, который ездил в Орду за ярлыком, но не просто так, а чтобы Орда прикрывала от коварного Запада.

Похоже, нашего историка-морского пехотинца-плотника 4 разряда не до конца разморозили перед употреблением, потому как несло его более чем обычно.

Нет смысла спорить на исторические темы, здесь интереснее другое: похоже, что российское высшее руководство начинает соображать (туго, конечно, и как до жирафа, но даже оно иногда способно на просветления): идея лечь под Китай оказалась не очень. Визгу много, шерсти мало. Да и зависимость теперь буквально тотальная - вряд ли Ким Чен Ын без указания старших товарищей начал отгружать стратегический запас боеприпасов северному соседу, а это уже высший уровень зависимости - неспособность обеспечивать свою безопасность прекрасно демонстрирует китайскому руководству степень коллапса России.

Поэтому вытаскивается очень неоднозначный пример Александра Невского. Дескать, он тоже юлил и выкручивался, но зато буквально спас Россию-матушку.

Правда, никакой России-матушки тогда и в помине не было, а была раздробленность, и спасал Александр исключительно себя, мало интересуясь делами у соседей - со своими погремушками вы там сами как-нибудь. Но текущий момент требует признать Александра спасителем всея Руси, ну и самим кремлевским скромно погреться в лучах его славы. Дескать, мы тут тоже как блоха на гребешке крутимся, страну спасаем.

Как говорил Стетхем, брак - это союз двух людей, вместе решающих проблемы, которых бы не было, не будь этого союза двух людей. Здесь та же история - кремлевские спасают страну, которую не нужно было бы спасать, если бы их не было в Кремле.

Вообще, попытки отождествления себя с какими-то персонажами, в особенности, которых наделяют особыми свойствами - это очень нехороший признак. Почему люди так любят ходить в кино на разные героические фильмы, где мышцастый герой налево-направо крушит ворогов, попутно целуя длинноногих блондинок, не пропуская брюнеток и рыжих? Да потому что затюканный офисный клерк тоже хочет быть героем, вот он на эти полтора часа и отождествляет себя с экранным образом, грызя попкорн.

Так же и российский главком скромно сравнивает себя с Александром Невским, не имея своих достижений. Одни провалы. Но если сказать, что я тоже тут кручусь, спасаю - вот вроде бы и есть готовое объяснение всем провалам. Кругом враги, я тут без устали вас всех берегу.

Вот и вся историческая подоплека той ахинеи, которую он несет.

Анатолий Несмиян, t.me

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