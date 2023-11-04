Опытные водители советуют натирать тыквой лобовое стекло автомобилей 3 4.11.2023, 11:29

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Зачем?

Опытные водители точно знают несколько действенный лайфхаков для своей машины. Впрочем, знали ли вы, для чего стоит натереть лобовое стекло тыквой?

Как сообщает Express, этот примитивный трюк поможет избавиться от остатков льда и конденсата зимой и осенью. Куском тыквы следует потереть лобовое стекло вечером перед большим морозом.

По словам автомобильных экспертов, тыква содержит много крахмала, который может «действовать как барьер между льдом и стеклом». Это также естественный «растапливатель льда», который поможет водителям очистить лобовое стекло быстрее, чем обычно.

Эксперты отметили, что тыквенный лайфхак точно удивит автомобилистов в холодное время. Этот способ особенно актуален сейчас, когда на полках супермаркетов множество тыкв.

«Секрет заключается в содержании крахмала в тыкве. Протрите внутренний слой лобового стекла, чтобы быстро разморозить»,

«Крахмал действует как барьер между льдом и стеклом, предотвращая его быстрое замерзание. Это означает, что вы будете меньше времени проводить на морозе, царапая лобовое стекло»,

«Крахмал в овощах, таких как тыква и картофель, является естественным растапливателем льда. Если вы нанесете его на лобовое стекло, покрытое инеем, это поможет растопить его и значительно облегчить процесс соскабливания», - отметили эксперты.

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