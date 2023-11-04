Белоруска отравилась мухоморами в московском Radisson Blu 8 4.11.2023, 11:41

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Проводится проверка.

22-летняя гражданка Беларуси и ее 39-летний друг-москвич отравились мухоморами в Radisson Blu Belorusskaya в Москве, пишет телеграм-канал Shot.

По их словам, они купили сушеный мухомор пантерный в одном из ларьков недалеко от метро. А потом пошли отдыхать в гостиницу Radisson и съели несколько грибов в одном из номеров гостиницы на улице 3-го Ямского Поля.

Через какое-то время девушке стало плохо. Мужчина, который чувствовал себя хорошо, испугался и вызвал «скорую». Его подругу отвезли в отделение токсикореанимации одной из столичных больниц с отравлением мухоморами. Проводится проверка.

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