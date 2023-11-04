закрыть
4 ноября 2023, суббота, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруска отравилась мухоморами в московском Radisson Blu

8
  • 4.11.2023, 11:41
  • 2,024
Белоруска отравилась мухоморами в московском Radisson Blu

Проводится проверка.

22-летняя гражданка Беларуси и ее 39-летний друг-москвич отравились мухоморами в Radisson Blu Belorusskaya в Москве, пишет телеграм-канал Shot.

По их словам, они купили сушеный мухомор пантерный в одном из ларьков недалеко от метро. А потом пошли отдыхать в гостиницу Radisson и съели несколько грибов в одном из номеров гостиницы на улице 3-го Ямского Поля.

Через какое-то время девушке стало плохо. Мужчина, который чувствовал себя хорошо, испугался и вызвал «скорую». Его подругу отвезли в отделение токсикореанимации одной из столичных больниц с отравлением мухоморами. Проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип