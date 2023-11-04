Стало известно, где в Минске продают самые дешевые «однушки» 1 4.11.2023, 11:55

Как они выглядят?

Средняя стоимость квадрата в Минске — около 1300 долларов. Realt.by посмотрел, как выглядят однокомнатные квартиры с самым дешевым метром — от 1 090 долларов. Стоимость таких квартир — от 41 тысячи до 58 тысяч долларов.

Уборевича, 50

Однушка в Чижовке на первом этаже пятиэтажной брежневки 1973 года. Капремонт был в 2013 году.

Общая площадь — 38 квадратов, жилая — 19. Кухня — 6 квадратов. В гостиной два окна, есть застекленная лоджия. Полы в квартире деревянные. Санузел совмещенный. В квартире нужно делать ремонт.

Стоимость квартиры — 41 тысяча долларов (1 090 долларов за квадрат).

Уборевича, 172

Однушка в Чижовке около МКАДа. Это пятиэтажный дом 2004 года нестандартной формы, квартира находится на втором этаже.

Общая площадь — 50 метров, жилая -23. Площадь кухни — 11 квадратов. Между кухней и гостиной арка и нет двери.

В гостиной выход на большую лоджию. Санузел раздельный. В ванной точно нужен ремонт.

Стоимость квартиры — 55 тысяч долларов (1 101 доллар за квадрат).

Панченко, 70

Квартира в относительно новом доме в Сухарево. Девятиэтажка 2008 года постройки, квартира на шестом этаже.

В однушке 53 квадрата общей площади, жилая площадь — 32 квадрата. Кухня — 11 метров. В гостиной есть рабочее место, стоит диван, тахта спрятана в нише, есть телевизор. В коридоре установлен шкаф-купе. В кухне выход на застекленный балкон.

Санузел раздельный. В туалете есть небольшой умывальник. В санузле нужно делать ремонт.

Стоимость квартиры — 58 500 долларов (1 114 долларов за квадрат).

Бачило, 7/2

Однокомнатная квартира в малосемейке в Шабанах. Третий этаж девятиэтажной панельки.

В квартире 36 квадратов общей площади, 17 из которых жилые. В гостиной есть выход на застекленную лоджию. Также есть небольшая комната полтора на три метра. Продавец предполагает, что ее можно использовать как гостевую или поставить детскую кроватку. На полах лежит линолеум. Санузел раздельный. Квартира продается без мебели.

Стоимость квартиры — 41 500 долларов (1 140 долларов за квадрат).

Брестская, 77

Однокомнатная квартира в кирпичном доме 1991 года постройки, капремонт был в 2013 году. Двенадцатый этаж двенадцатиэтажки.

В квартире 37 квадратов общей площади, жилых — 17. Кухня — 9 квадратов. На полах лежит линолеум, установлены стеклопакеты. Санузел в квартире совмещенный. А еще есть небольшая кладовая.

Стоимость квартиры — 42 тысячи долларов (1 141 доллар за квадрат).

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