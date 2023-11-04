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Группа Raiffeisen потеряла €86 миллионов из-за девальвации белорусского рубля

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  • 4.11.2023, 12:13
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Группа Raiffeisen потеряла €86 миллионов из-за девальвации белорусского рубля

Банк закрывает офисы в стране.

Девальвация белорусского рубля на 19% принесла убыток €84 млн в совокупном капитале, а девальвация российского рубля на 33% — убытки на €1 185 млн. Об этом говорится в открытой финансовой отчетности группы Raiffeisen за III квартал, обратил внимание Office Life.

В Беларуси чистый процентный доход группы снизился на €25 млн по сравнению с январем—сентябрем 2022 года из-за падения рыночных процентных ставок.

Стоимость финансовых активов, относящихся к белорусскому сегменту группы, сократилась с €1679 млн на начало года до €1408 млн.

Беларусь находится в таком же изолированном положении, как и РФ, и ее экономическая деятельность нацелена на налаживание контактов с торговыми партнерами за пределами Европы, говорится в макроэкономическом прогнозе RFI. Небольшое восстановление экономики было поддержано правительственными стимулами способствовать технологической модернизации промышленности, расширению промышленного производства, возрождению внутреннего спроса и падению инфляции. Однако увеличение импорта замедлило восстановление. По оценке RFI годовой рост реального ВВП в РБ в этом году составит 1,5%, а в 2024 и 2025-м — по 2%. При негативном сценарии ВВП в РБ в этом году составит 1,0%, в 2024-м — 1,9%, а в 2025-м — 0,4%.

Основные доходы группы, за исключением рынков России и Беларуси, выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до €4,430 млн, что обусловлено получением чистого процентного дохода.

Количество офисов банка сократилось на 154 в годовом исчислении до 1545. Наибольшее снижение произошло из-за войны в Украине (на 67), а также в Сербии из-за консолидации после слияния (на 32), в Чехии (на 25) и в Беларуси (на 13).

Чистая прибыль от клиринговых, расчетных и платежных услуг также снизилась на €24 млн в результате снижения транзакций и доходов, особенно в России и Беларуси.

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