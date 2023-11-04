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В Беларуси грядут массовые увольнения бюджетников?

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  • 4.11.2023, 12:30
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В Беларуси грядут массовые увольнения бюджетников?

Для начало объявлено об «эксперименте» в 26 организациях.

Правительство Беларуси постановлением №758 от 2 ноября распорядилось реализовать пилотный проект по «оптимизации численности» и «установлению индивидуальных условий труда» работников бюджетных организаций. Он будет проведен в 2023-2024 годах. В нем будут участвовать 26 бюджетных организаций, в том числе детские сады, школы, больницы, центры социального обслуживания, архивы.

В рамках «эксперимента» руководители бюджетных организаций смогут определять «оптимальную нагрузку» работников организации из числа рабочих и служащих в течение установленной им продолжительности рабочего дня «без ущерба срокам и качеству выполняемых работ».

Руководители также могут выделить «оптимизированные штатные единицы», выполнение работ по ним будет возлагаться на других работников, которые будут получать доплату за увеличение нагрузки. Доплата должна устанавливаться в процентах от оклада работника по основной должности.

Сэкономленные в результате «оптимизации» бюджетные ассигнования руководители смогут использовать для доплат работникам, выполняющим дополнительные обязанности. При этом размер таких сэкономленных средств будет определяться в сумме зарплаты без учета надбавки.

Возложить дополнительную нагрузку по «оптимизированным штатным единицам» на работника можно будет только с его письменного согласия. В приказе должны быть прописаны срок выполнения дополнительной работы, трудовые обязанности по ней и размер доплаты. Работник может отказаться от выполнения дополнительной работы, а наниматель – досрочно отменить поручение о ее выполнении.

По результатам эксперимента до 15 ноября госорганам нужно будет внести предложения о пересмотре типовых штатов, нормативов численности и размеров надбавок работникам бюджетных организаций в Минтруда и Минфин. Эти ведомства до 15 декабря 2024 года должны внести предложения в Совмин.

Эксперимент по оптимизации численности бюджетников будет проводиться в следующих организациях:

Детский сад № 110 г. Гомеля,

Санаторный детский сад № 14 г. Гомеля,

Детский сад № 6 г. Фаниполя,

Средняя школа № 4 г. Столбцы,

Центр творчества «Эверест» г. Могилева,

Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи,

Крупская центральная районная больница,

Любанская центральная районная больница,

1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска,

38-я городская клиническая поликлиника,

Брестское государственное областное училище олимпийского резерва,

Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва,

Новогрудская детско-юношеская спортивная школа № 2,

Территориальный центр социального обслуживания населения Минска,

Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения,

Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения,

Пуховичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов,

Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Минска,

Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (г. Минск),

Речицкий районный центр культуры и народного творчества,

Новогрудская районная библиотека,

Заславская детская школа искусств,

Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г. Горки,

Государственный архив общественных объединений Гродненской области,

Государственный архив общественных объединений Могилевской области,

Зональный государственный архив в г. Кричеве.

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