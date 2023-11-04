Так и профессору Соловью поверишь 6 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

4.11.2023, 12:36

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Двойника Путина не успели свозить в Геленджик?

Кулаки наворачиваются. Слезы сжимаются. Владимир Путин, недавно пораженный гибелью детей, страданиями женщин и стариков (палестинских), на этот раз закатил глаза от украинской коррупции.

Какой идиот-помощник подсунул ему тезис про украинскую коррупцию как годный? Так и профессору Соловью поверишь: этого Путина пока не возили в Геленджик, этот Путин еще не знакомился со своими друзьями-миллиардерами

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