Россия провалила испытания ядерных ракет «Ярс» и «Булава» 5 4.11.2023, 12:52

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В ГУР раскрыли подробности.

1 ноября 2023 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ. А 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера «Борей» баллистической ракеты РСМ-56 «Булава».

Оба испытания завершились для РФ неудачей. Подробности сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ракету «Ярс», по данным ГУР, россияне запускали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области по цели на полигоне «Кура» на Камчатке. Запуск осуществил 1 ноября боевой расчет 33-й ракетной армии ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

«По данным ГУР МО Украины, ракета «Ярс» сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года», – говорится в сообщении.

Неудачным стал для РФ и проведенный 25 октября испытательный запуск баллистической ракеты РСМ-56 «Булава» с подводного ракетного крейсера «Борей». Он лишь в очередной раз подтвердил ненадёжность этой ракеты, считают в ГУР.

«Серьезные проблемы Москва имеет также с тяжелой МБР РС-28 «Сармат» шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ. Ракету «сармат» на России создают с 2009 года. Согласно первичным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад, в 2018-м, но дату постоянно откладывали», – отметили в украинской военной разведке.

Там напомнили, что в сентябре 2023 года «Сармат» все же был принят на вооружение. Произошло это после единственного полноценного испытания, которое в РФ было проведено в апреле текущего года.

«По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 «Воевода» созданная ей на замену ракета «Сармат» лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически «Сармат» – недоработанная, несовершенная, сырая ракета» , – отметили в ГУР.

Также в украинской разведке констатировали, что Россия так и не смогла преодолеть препятствия на пути совершенствования воздушного компонента стратегических ядерных сил. Соответствующие намерения российское руководство не раз озвучивало.

Так, пробуксовывает процесс частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С: Россия способна обрабатывать не больше одного-двух самолетов в год.

Да и запланированные на 2023 год поставки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 захватчикам пришлось отложить на потом, ведь Россия не смогла возобновить производство новой версии двигателей НК-32.

«Все перечисленные проблемы стратегических ядерных сил государства-агрессора РФ – прямое следствие санкционной политики цивилизованного мира против Москвы за развязанную ею войну против Украины, а также несостоятельности научно-технической и промышленной баз террористической России изготовить необходимые компоненты взамен импортным», – резюмировали в ГУР.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Россия провела тренировку стратегических ядерных сил. Вооруженные силы РФ выполнили пуски баллистических и крылатых ракет во время тренировки по отработке ответного удара на ядерный удар противника.

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