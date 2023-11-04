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«Лучше сделать подарок маме, чем купить себе новую BMW»

  • 4.11.2023, 13:20
«Лучше сделать подарок маме, чем купить себе новую BMW»

Белорусы показали необычные подарки своим родителям.

Если вы все еще сомневаетесь, нужно ли заводить детей, то вот вам один шутливый аргумент: взрослые дети могут подарить вам что-то очень ценное (а не только принести стакан воды).

Сайт onliner.by попросил читателей рассказать, какие дорогие подарки они делали своим родителям.

«Лучше сделать подарок маме, чем купить себе новую BMW»

— Дело в том, что я скоро улетаю в другую страну на ПМЖ, поэтому решила перед отъездом обеспечить маму всем необходимым, — рассказывает 32-летняя Татьяна.

Девушка полностью отремонтировала мамин деревенский дом, оплатила ее обучение в автошколе и подарила машину.

Давайте немного подробнее узнаем о том, что Татьяна с мужем подарили ее матери.

Отремонтировали крышу.

Поставили теплицу.

— В ней мама выращивает супервкусные помидоры.

Сделали ремонт внутри дома. В планах утеплить стены с внешней стороны и сделать облицовку.

Уже переделали кухню, гостиную, спальню. Заказали встроенные шкафы, переделали пол.

— Мы весь ремонт оплачивали, сами ничего не делали. Потому что у нас уже есть опыт самодельного ремонта, после которого что-то отваливалось, что-то ломалось. В этот раз мы наняли профессионалов, хотя и с их работой бывает всякое.

В кладовой сделали полноценную ванну с душевой кабиной, поставили стиральную машину, унитаз, шкафы для хранения.

— До этого у мамы был туалет на улице. Ванная комната была большим приоритетом, так как мама мучилась с баней и колодцем.

Татьяна отправила маму учиться в автошколу. Машина у нее уже есть — тоже от дочери.

— Я готова благодарить ее за то, что она согласилась пойти учиться, ей было очень тяжело. Теперь она довольна, ей не придется ждать автобус на остановке. Я уверена, что мамуля сможет жить комфортно, когда я улечу. Плюс, конечно, ежемесячно помогаю материально. Кто поможет родителям, если не дети?

Верю, что взрослые дети должны обеспечивать комфорт родителям. Я не суперобеспеченная, просто на протяжении года вкладывала свои деньги в комфорт для мамы. На себя я еще заработаю.

Вероятно, у вас возник вопрос, кем же работает Татьяна. Мы задали ей этот вопрос и получили такой ответ:

— Я менеджер по продажам в IT. Моя зарплата не супервысокая, хотя выше средней по стране. Но не такая высокая, как у айтишников-разработчиков.

Почему же девушка решила на протяжении года максимально вкладывать свои доходы в подарки для мамы? Обсуждая ответ на этот вопрос, Татьяна иногда плачет, вспоминая о своем непростом детстве с большой благодарностью к матери и отцу.

— Мы жили небогато, даже беднее среднего. Я из многодетной семьи, где было принято, чтобы младшие донашивали одежду за старшими. Никогда не забуду момент, когда мой брат в 6 лет расплакался от того, что в классе заметили, что он донашивает сапоги нашей мамы — настолько тяжело было с деньгами. Страшно вспоминать, насколько тяжелой была ситуация, в которой мы оказались, и представлять чувство вины взрослых за то, в каких обстоятельствах воспитывались их дети. Иногда отцу по шесть месяцев не платили зарплату, но родители все равно как-то выкручивались ради нас. Даже когда денег было совсем мало, мама благодаря знакомству с владелицей секонд-хенда узнавала о новом привозе одежды, звонила мне и говорила: «Таня, приезжай, сейчас мы купим тебе что-нибудь классное».

У отца сейчас большие проблемы со здоровьем, он живет не с мамой, а в квартире бабушки и дедушки. Ему мы с моим мужем тоже помогаем — финансово. Купили ему хороший iPhone, чтобы папа всегда был на связи и мог сделать хорошие фотографии. Никто не обделен.

Я считаю, что не стоит отдавать последнюю копейку и оставаться ни с чем. Но если уж деньги есть, то лучше я потрачу их не на новую Audi или BMW, а на подарки родителям. Я заметила, что чем больше отдаю, тем больше прибывает.

Когда мама получает подарки, она плачет, и все мы плачем и благодарим господа за возможность сделать что-то для нее.

Вы представляете, она выросла в бедной семье, мы были бедными. Теперь я рада, что мы вместе можем отпраздновать эту жизнь. Мне важно, что мама знает: у нее все есть, ей не нужно ни о чем беспокоиться.

«Два года откладывали деньги, чтобы свозить родителей на море»

Виктория и ее муж стараются баловать самых близких родственников: в этом году дарили ее маме ноутбук, папе — планшет, а еще мобильные телефоны и украшения. Самым крупным подарком стала поездка-сюрприз в Египет.

— У нас самая простая семья. На тот момент я еще не была в декрете и работала воспитателем в детском саду, а мой муж — юристом. Ради оплаты поездки на море для нас, моих родителей и матери мужа нам пришлось отдать все наши деньги, накопленные за два года, и даже немножко влезть в долги, — рассказывает Виктория. — Возможно, на подобный подарок нас сподвигло то, что в 2014-м родители взяли невыгодный кредит на пять лет, чтобы помочь нам со свадьбой. Потом мы пытались договориться, что вернем им эти деньги, но папа сказал свое твердое «нет»: мол, какие деньги, если он выдавал замуж единственную дочь. Еще он сказал, что нельзя начинать семейную жизнь с долгов.

Нам хотелось найти возможность отблагодарить их за свадьбу. Нашей целью стало свозить их на море и показать, что бывает другая жизнь, которая отличается от их привычной, — когда для тебя готовят, за тобой убирают и ты не должен ни о чем беспокоиться.

Поездка стала сюрпризом: Виктория и муж сказали, что отвезут всех в санаторий. Перед вылетом пришлось говорить правду, потому что мама собиралась покупать спортивный костюм для санатория, не зная, что лучше прикупить купальник.

— Мы собрали родственников и предложили им угадать, куда мы поедем на самом деле. Когда они обо всем узнали, то были в шоке и одновременно в предвкушении, это было очень мило. Путешествие получилось настолько потрясающим! По вечерам мы сидели и разговаривали, играли в карты и другие игры. Всю дорогу назад в полете я проплакала из-за понимания, что все закончилось.

Виктория отмечает: хорошо, что они с мужем решили тоже лететь, а не отправлять родителей одних. Отец Виктории сказал, что точно заблудился бы в аэропорту.

— У нас очень дружная семья, отношения теплые, мы встречаемся на праздники. Мы с братом росли в бедности, но смогли из нее вылезти. Теперь пытаемся как-то поддерживать тех, кто нас вырастил. В планах моего брата показать родителям Дубай. Путешествие — это хороший подарок, как мне кажется. Потому что чем меньше ты путешествуешь, тем больше жалеешь денег на отдых.

Кстати, подарки от детей в семье принимают по-разному. В частности, мама Виктории иногда теряется, говорит: «А сколько это стоило? А зачем вы тратились?»

— Почему вы не потратили эти деньги на себя?

— Так можно рассуждать про любые подарки: зачем подарили, если можно было потратить деньги на себя. Мы очень хотели показать родителям, какой еще может быть жизнь, что бывает по-другому, когда ты на всем готовом, не надо убирать номер, готовить. В отпуске мы ходили на всевозможные активности: на аквааэробику, волейбол. Такие эмоции, что ради них никаких денег не жалко. Было бы финансов больше, наш отпуск длился бы дольше.

«Выслал родителям $50 000, чтобы они купили себе хороший автомобиль»

Юрий — минчанин, вырос в относительно обеспеченной семье. Когда ему было чуть за 20, решил покорять Америку.

— В 2003 году я приземлился в Сан-Франциско с чемоданчиком вещей и имея $200 в кармане. Было сложно, первые четыре года в Америке у меня не было своего авто. Если вы когда-нибудь были в Штатах, то понимаете, насколько там нужен автомобиль. Денег, которые я зарабатывал, едва хватало на жизнь. Бывало, что у меня за день до зарплаты оставалось $2, из них $1,75 утром я тратил на проезд до работы на автобусе, а вечером возвращался пешком.

Чтобы помочь сыну, родители выслали ему $10 000. На них Юрий наконец купил себе автомобиль. А спустя несколько лет, уже зарабатывая хорошие деньги в Штатах, парень решил отблагодарить мать и отца — выслал им $50 000, чтобы они купили себе новую машину. Они выбрали Audi A5 из салона.

— Насколько это большие деньги для вас?

— Не хочу понтоваться, но совсем небольшие. Не потому, что я крутой и умный, а потому, что мне повезло: в какой-то момент меня пригласили в консалтинговую компанию, я стал партнером. Компания росла, потом нам предложили продать ее за хорошую сумму, и мы согласились. Отсюда и деньги.

Если бы у меня не было денег, я бы не сделал такой дорогой подарок. Ведь это было бы безответственно с моей стороны по отношению к моей жене и ребенку, безответственно по отношению к моему будущему. Здорово, что есть возможность подарить. И правильно поступают те, кто не покупает ради подарка что-то шикарное на последние деньги, тем самым рискуя будущим своей семьи. Думаю, мои родители не хотят от меня подарков, которые я смогу сделать только в ущерб себе. Неправильно покупать машину отцу, если машины нет у вашей жены. Сначала ей, потом родителям. В силу обстоятельств у меня получилось сделать дорогой сюрприз.

«У мамы был старый дом без удобств. Я купил ей квартиру»

Про Петра мы уже писали: он рассказывал историю, как к 34 годам заработал на две квартиры в Минске и решил, что хочет отдохнуть и длительное время (либо больше никогда) не работать. Оказалось, парню удалось заработать на жилье не только для себя — также он купил квартиру для своей мамы в городе Дисна. Пока женщина живет в доме без удобств, где нужно топить печку, а за водой — идти в колодец. Скоро же она переедет в квартиру, где сын своими руками делает для нее ремонт.

— Я решил, пусть мама поживет в комфортных условиях, и купил ей квартиру. Она отреагировала спокойно, потому что я давно анонсировал, что собираюсь сделать ей такой подарок, и мы вместе даже просмотрели пару вариантов. Она самый близкий и дорогой для меня человек. Себя я уже побаловал, теперь настало время побаловать ее.

— Насколько вам было сложно купить это жилье в финансовом плане?

— Мои финансовые возможности не безграничны с учетом того, что свою работу я оставил и сейчас у меня есть доход только от сдачи в аренду моей недвижимости. Еще я заказал автомобиль из США. Если бы не покупка квартиры для мамы, купил бы авто посолиднее. Раз у меня есть возможности, захотелось обеспечить маме достойную старость.

— Многие люди все же не могут подарить маме с папой квартиру или машину. А должны ли, как вы считаете?

— У меня две квартиры в Минске, появилась возможность купить жилье для мамы в Дисне. Нужно помогать в пределах возможностей. Купить маме недвижимость в Минске я бы не смог, а в небольшом городе, где она давно живет, получилось. Жены у меня нет, поэтому в ущерб семье я ничего не дарил. Наверное, не стоит делать подарок себе в ущерб — когда, скажем, из-за этого придется самому сидеть на воде и хлебе. А если стоит вопрос, купить Mercedes из салона или подержанный Volkswagen и заодно улучшить жизнь мамы, тогда, думаю, можно.

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