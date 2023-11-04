Сколько в Беларуси праздничных дней по сравнению с другими странами 2 4.11.2023, 13:43

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Белорусы работают больше соседей?

С 4 по 7 ноября у белорусов длинные выходные – будем отдыхать четыре дня подряд. Правда, один из дней все же придется отработать: рабочий с 6 ноября переносится на 11-е.

В связи с этим на «Белсате» посмотрели, сколько вообще у нас выходных праздничных дней для отдыха на протяжении всего года и много ли это по сравнению с другими странами.

Сколько дней отдыхаем в Беларуси

Официально в нашей стране отмечают 9 праздничных выходных дней. Согласно Трудовому кодексу, к их числу относятся:

1 января – Новый год,

7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии),

8 марта – День женщин,

Радуница (по календарю православной конфессии),

1 мая – Праздник труда,

9 мая – День Победы,

3 июля – День независимости Республики Беларусь,

7 ноября – День Октябрьской революции,

25 декабря – Рождество Христово (согласно календарю католической конфессии).

В 2023 году сюда добавлялся еще один день – 2 января, так как Новый год (1 января) приходился на воскресенье.

На самом деле праздников в Беларуси намного больше, правда, не все из них отмечены как выходные дни. Некоторые же, наоборот, приходятся исключительно на воскресенье. Так, не отдыхаем мы в такие государственные праздники, как День Конституции (15 марта), День народного единства Беларуси и России (2 апреля), недавно введенный День народного единства (17 сентября) или в День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь (23 февраля) и ряд других.

С учетом того, что праздники Пасхи (по календарям православной и католической конфессий) приходятся на воскресенье, то и дополнительного дня отдыха мы не получаем (хотя с 1992 по 1998 годы выходными считались еще и следующие за этими днями понедельники). Всего же в законе О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь у нас отмечены 18 дат.

Таких длинных выходных, как ноябрьские, в этом году у белорусов выдалось несколько: по четыре дня подряд мы отдыхали в апреле (25 апреля отмечалась Радуница, поэтому рабочий день с понедельника 24-го переносился на 29-е) и в мае (рабочий день с 8 мая перед Днем Победы переносился на 11-е).

Обычно график выходных дней и переносов рабочих дней на следующий год утверждают где-то в начале ноября, поэтому скоро мы узнаем, в какие дни будем отдыхать в 2024-м.

Всего же в 2023 году в Беларуси в общей сложности 252 рабочих дня и 113 нерабочих (праздничных).

Как отдыхают соседи

9 официальных праздничных выходных – это много или мало? Посмотрели, что с этим у соседей.

Россия. У наших восточных соседей на год приходится 14 нерабочих дней, связанных с праздниками. Прежде всего их количество значительно увеличивается за счет «новогодних каникул», которые граждане РФ отмечают 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. С учетом того, что на 7 января приходится также праздник Рождества Христова, то отдыхают они в этот период целых 8 дней.

Кроме того, праздничный выходной день, в отличие от Беларуси, у них также 23 февраля – День защитника Отечества.

Согласно законодательству, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня в России выходной день, как правило, переносится на следующий рабочий день. То есть, если 8 марта приходится на воскресенье, то понедельник становится нерабочим днем. В Беларуси же такого правила нет.

Соотношение рабочих и выходных / праздничных дней в России составляет 247 против 118.

Украина. В календаре наших южных соседей праздничными отмечены 12 дат. Среди них – Пасха и Троица, которые приходятся на воскресенье, поэтому, собственно, выходными из них можно назвать только 10.

Из особенностей в этой стране можно отметить, что День Победы, который отмечали 9 мая, перенесли на 8 мая и теперь он называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Также Рождество Христово отмечаться будет теперь 25 декабря, а из перечня праздников исчезла дата 7 января.

Одна из особенностей праздничного календаря в Украине – во время военного положения праздничные дни не выходные и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего.

В 2023 году в Украине выходит 259 рабочих дней, соответственно 106 – выходные и праздничные.

Польша. Всего отмечают 13 праздников: 10 государственных и 3 религиозных, и все они – выходные. Кроме общих с белорусами праздников, вроде Нового года или Дня труда, здесь широко отмечаются такие религиозные даты, как Праздник Трех Королей (6 января), праздник Божьего Тела (отмечают во второй четверг после Пятидесятницы, в 2023 году приходился на 8 июня), День всех святых (1 ноября) и другие.

Есть в польской традиции празднование пасхального понедельника – следующего дня после Пасхи, который также выходной.

При этом иногда полякам везет на по-настоящему длинные выходные. Например, в этом году майские праздники длились аж 5 дней: с 29 апреля по 3 мая, поэтому многие из них, взявшие еще дополнительные дни отдыха, получили настоящие мини-каникулы.

Примечателен и такой момент: согласно Трудовому кодексу этой страны, если праздник выпадает на субботу, то работник может взять выходной в другой день.

В 2023 году в Польше всего будет 250 рабочих дней, а выходных и праздничных – 115.

Литва. На официальном уровне 16 праздников объявлены выходными днями. Из них 3 праздника – День матери (первое воскресенье мая), День отца (первое воскресенье июня) и Пасха – отмечаются исключительно по воскресеньям.

Из особенностей – как и в Польше, есть пасхальный понедельник, выходной. Также в течение двух дней отмечают в Литве и Рождество Христово (по календарю католической конфессии) – так, в этом году литовцы будут отдыхать на этот праздник в течение четырех дней, с 23 по 26 декабря (23-24 приходятся на субботу и воскресенье).

Всего в 2023 году в Литве будет 251 рабочий день и 114 выходных и праздничных.

Латвия. Отмечает на официальном уровне 13 праздничных выходных дней. В их число, среди прочего, входят второй день Пасхи и второй день Рождества Христова. В то же время некоторые из этих дат отмечаются в воскресенье – День матери (второе воскресенье мая), Пасха, День Святой Троицы.

Также есть в Латвии праздник, который появляется раз в пять лет: Праздник песни и танца (проводят в июле). Согласно закону, день его закрытия – государственный праздник, а следующий рабочий день (понедельник) объявляют выходным.

В течение 2023 года в Латвии будут всего 252 рабочих дня и 113 выходных и праздничных.

А что у других?

Что же касается других стран Европы, то, например, в Германии всего 9 государственных праздников. Но в то же время в разных федеральных землях они могут отличаться: жители Баварии дополнительно отдыхают 13 дней, а Гамбурге – 10. В Швеции немало национальных праздников, но при этом праздничных дней из них всего 12. У итальянцев 11 официальных праздничных выходных дней, а меньше всего повезло гражданам Нидерландов, здесь только 8 праздничных выходных. Если же глянуть за океан, то в Соединенных Штатах государственных праздников тоже немного – всего 10, в Канаде – 11.

Есть в мире и рекордсмены по количеству государственных праздников. Первая в этом ряду стоит Шри-Ланка: в этой стране в течение года у жителей 24 праздничных нерабочих дня. Бразилия, Иран, Пуэрто-Рико имеют по 21 праздничному дню в году. В Индии можно дополнительно отдохнуть в течение 18 дней, а трудоголики-японцы имеют 15 праздничных выходных в течение года.

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