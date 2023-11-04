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Forbes: США тайно передали Украине мощную технику для прорыва обороны россиян

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  • 4.11.2023, 13:50
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Forbes: США тайно передали Украине мощную технику для прорыва обороны россиян
Фото: Office of the president of Ukraine

Она создана на основе американского танка Abrams M-1.

На фотографиях встречи президента Украины Владимира Зеленского с военными по случаю Дня инженерных войск была замечена мощная 55-тонная машина Assault Breacher, созданная на основе американского танка Abrams M-1.

Она способна преодолевать минные поля противника, расчищая путь для наступления пехоты и другой техники.

Об этом пишет Forbes.

Журналисты издания отмечают, что США не объявляли о передаче ВСУ таких машин и информация о том, сколько их находится в распоряжении ВСУ, остается тайной.

Фото: Office of the president of Ukraine

Assault Breacher стоит 4 миллиона долларов. Ее экипаж состоит из двух человек. Эта бронированная машина может с помощью своих плугов подрывать закопанные в землю мины, а также засыпать вражеские траншеи при этом оставляя метки о безопасном пути для наступления.

При этом степень защиты экипажа – очень высока, так как Assault Breacher является одной из самых безопасных машин для разминирования в мире.

Американские военные отмечают, что с помощью этой машины армейские подразделения могут преодолевать минные поля как минимум в десять раз быстрее, чем в сопровождении пеших саперов. Assault Breacher также оснащена пусковыми установками с боевыми зарядами для дистанционной ликвидации мин на расстоянии в сотни метров.

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