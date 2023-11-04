Губерман: Кавказ разогревается для освобождения от России 4.11.2023, 13:59

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Для Кремля поступил очень тревожный сигнал.

Общественная «температура» в российской глубинке быстро растет на фоне войны, больших потерь на фронте и низкого качества жизни.

Проявление этой «температуры» на днях наблюдал весь мир, когда в ряде кавказских республик РФ начались еврейские погромы. Для Кремля это очень тревожный сигнал.

Такое мнение высказал известный израильский поэт Игорь Губерман в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

Губерман считает, что гнев, который сегодня кавказцы выливают на евреев, в итоге будет обращен против Москвы. И это с высокой вероятностью может запустить процесс распада России.

«Мне кажется, что здесь никто не науськивал (антисемитов-погромщиков - ред.). Просто Кавказ сегодня, по моему, разогревается для освобождения от России. Весь Кавказ. Эти темные массы, народ, мирное население пока против власти российской они выступать не могут. Они вот практикуются на евреях, тем более, что мы очень удачный объект», - рассказал писатель.

Он заверил, что в составе РФ сегодня есть большое количество регионов, которые считают себя угнетенными Москвой и которые желают освободиться. И как только наступит удобный момент, они попытаются сбросить с себя оковы. Произойдет это стремительно, как было с распадом СССР.

«Есть очень много районов, краев, республик, которые готовы отделиться и совершенно спокойно заживут собственной жизнью: Якутия, Сибирь, Татария… Масса регионов, которые с радостью отделятся от России», - констатировал Губерман.