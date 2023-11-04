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Литва направила Лукашенко ноту протеста

  • 4.11.2023, 14:02
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Литва направила Лукашенко ноту протеста

Что стало причиной?

Литва призывает приостановить работу АЭС в Островце до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности. Сообщение об этом появилось на официальном сайте литовского МИД.

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту, в которой призвало нашу страну немедленно решить вопросы экологической, ядерной и радиационной безопасности Островецкой АЭС, а также соблюсти при этом все международные требования и нормы.

— Небезопасная АЭС в Островце представляет большую угрозу для всей Европы, поэтому Литва настоятельно требует остановить работу ее первого и второго энергоблоков до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве соседней страны также подчеркнули, что реализуя этот ядерно-энергетический проект, «Беларусь продолжает игнорировать требования международного сообщества», которые касаются в первую очередь безопасности людей.

В 2023 году это уже не первая нота, которую Литва отправляет Беларуси из-за АЭС. В марте наших соседей беспокоило, что второй энергоблок станции готовится к запуску, — они просили этого не делать. Следующую ноту Литва направила в мае, когда работали уже два блока АЭС. А в конце июля был еще один официальный призыв отключить начавший функционировать энергоблок — вместе с заявлением о «неприемлемости избирательного подхода к обеспечению ядерной безопасности».

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