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NBC: США и ЕС тайно обсуждают с Украиной возможность мирных переговоров с РФ

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  • 4.11.2023, 14:13
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NBC: США и ЕС тайно обсуждают с Украиной возможность мирных переговоров с РФ

Американский чиновники сообщили подробности.

Чиновники из США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных переговоров с Россией. Предполагается, что в этих обсуждениях речь шла о территориальных уступках со стороны Украины.

Об этом сообщает NBC News.

Ссылаясь на слова чиновников, издание отмечает, что эти разговоры включали в себя очень широкое обсуждение того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с РФ.

Одно из этих обсуждений состоялось на прошлой встрече по обороне Украины в формате «Рамштайн». По словам источников, эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.

Американские и европейские чиновники начали обсуждать возможность переговоров между Украиной и РФ на фоне того, что война зашла в тупик, а также сомнений в возможности продолжить помощь Украине.

Американский телеканал утверждает, что в правительстве США обеспокоены тем, насколько меньше внимания привлекает война в Украине с момента нового обострения на Ближнем Востоке. Такое изменение может усложнить получение дополнительной помощи для Украины.

Чиновники также считают, что у Украины будет время до конца года или немного больше, пока дискуссии о мирных переговорах не станут громче. При этом, как отметили источники, администрация президента США Джо Байдена не видит никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам.

Американские чиновники считают, что Путин намеренно ждет усталости Запада либо продолжит воевать, пока США и союзники не потеряют поддержку финансирования Украины, либо пока помощь для украинцев станет слишком дорогой.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они «на паузе».

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, что украинская и российская делегации обсуждают три вопроса: обмен пленными и телами погибших военных, судоходство в Черном море и возвращение депортированных украинских детей.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не ведет с Россией никакие так называемые «тайные переговоры».

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