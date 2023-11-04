Самый дешевый электрокроссовер VW показали на первом фото 4.11.2023, 14:17

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Германия решила выпустить авто под новым брендом.

VW ID.4 – самый дешевый электрокроссовер немецкой компании VW. Автомобиль превратили в модель другого бренда – Cupra Tavascan, который в будущем заменит машины SEAT. Но немцы решили создать еще одну дочернюю компанию для этой модели. Машину показали на свежих фото.

Об этом сообщает Carscoops. На фото показали новый электрический кроссовер. Авто проходит дорожные испытания в камуфляже, которым для отвлечения внимания покрыли некоторые элементы кузова. Это действительно электромобиль Cupra Tavascan, построенный на базе Volkswagen ID.4. Хотя все не так просто.

На фото – первая модель еще неизвестного нам бренда, под которым будут продавать слегка измененные машины Cupra. Новое имя адресуют молодым покупателям, которых может отпугивать консервативная репутация VW.

Создали новый бренд специально для китайского рынка. В Европе продают новый кроссовер Tavascan с электрическими силовыми установками мощностью 281 л.с. и 335 л.с. Модель позиционируют как спортивный электрокар.

Скорее всего, китайские покупатели получат автомобиль в таких же спецификациях. Батарейный блок емкостью 77 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 550 км.

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