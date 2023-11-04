День дикаря Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

4.11.2023, 14:28

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Хан ездит в Пекин за ярлыком на княжение.

Президент России Владимир Путин своеобразно поздравил Россию с днем народного единства – своим любимым праздником, который был введен им 18 лет назад. Теперь на повестке дня у «знатока истории» Путина, стоит «благотворное влияние» Ордынского нашествия на Русь и роли великого князя Александра Ярославича (Невского) в борьбе с западным влиянием:

«Он ездил в Орду, кланялся ордынцам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели», - сказал Путин.

Не беда, что в результате ордынских походов, были разрушены 49 городов, среди них – Рязань, Владимир, Киев. Убиты и угнаны в рабство люди. Русь была покорена, стала зависимой, затормозилось политическое развитие страны, и она пришла в культурный упадок. Все это, по мнению двоечника на российском троне, стоило того, чтобы противостоять «проклятому западу».

А что этот самый запад? Сунулся было на новгородские земли и получил отпор. Новгородцы и потом умели эффективно оборонять свои территории. Они, как и псковичи, умели и торговать с западом и договариваться, по-соседски.

Что мы имеем от ордынского наследства? «Россия московская, позже петербургская, советская и сегодняшняя, является правопреемником Золотой Орды», - писал историк и академик Юрий Пивоваров.

«В течение двух с половиной веков, находясь под Монголами, князья русские, приезжали в Сарай, когда существовала Золотая Орда – западная часть Монгольской империи. Люди столкнулись с каким-то абсолютно необычным видом власти, которого раньше не видели. Он заключается в том, что один человек представляет все, а остальные – ничего.

Монгольская власть полностью отвергает любой договор, соглашение, сотрудничество и согласие между субъектами. Монгольская власть признает подлинной властью только насилие. И русские это восприняли. Русские цари, русские великие князья постепенно переняли этот тип власти и эти политические отношения», - пишет Пивоваров.

Еще более категоричен философ и историк Григорий Федотов: «Хан переехал в Кремль, а Москва приобрела татарские и монгольские черты, и поэтому русский император, великий князь русский – хан».

Именно поэтому Путину нравится Александр Невский, так как по сути, он хан. Нравится ему и кумир Сталина Иван Грозный – уж этот всем ханам-хан. Владимир Путин и себя ощущает не президентом, а ханом, который ездит в Пекин за ярлыком на княжение. Пекин не спросит ни за права человека, ни за разоренные земли Украины, ни за растоптанное войной будущее народов, населяющих Россию. Он спросит только за лояльность. И это нужно помнить всем, празднующим 4 ноября – день победившего хана и дикаря в ХХI веке.

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