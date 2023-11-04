«Хотим поселить беженцев из Газы в нашей стране»: жители Кавказа обратились к Путину 4.11.2023, 14:43

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Фото: Reuters

За три дня петицию подписали более 32 тысяч человек.

В последние дни в России появилась петиция, призывающая Путина перевезти тысячи палестинских беженцев из сектора Газа на Северный Кавказ.

За три дня петицию подписали более 32 тысяч человек.

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам с просьбой в содействии и помощи в организации эвакуации беженцев из сектора Газа в Россию. 1 ноября стало известно, что Египет — единственная страна, находящаяся рядом отказалась принимать беженцев из сектора Газа. А значит, тысячи невинных людей обречены на смерть…

Мы — жители Северо-Кавказских республик- Дагестана, Чеченской республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии готовы принять беженцев — женщин и детей, и сделать все, что потребуется для их комфортного проживания, многие из нас готовы отдать свои дома для их проживания, учителя готовы обучать их русскому языку, а директора частных клиник бесплатно оказывать медицинскую помощь.

У нас достаточно много сел, которые пустуют , по причине оттока населения в город, огромное количество людей, согласно опросу, готовы предоставить свои дома для проживания».

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