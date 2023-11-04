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Приговор колхозной системе

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 4.11.2023, 14:50
  • 1,474
Приговор колхозной системе

Всего одна цифра — а сколько смысла.

«На полках магазинов почти 50% плодоовощной продукции от фермеров, а цена на нее зачастую даже ниже. Они сами производят, сами хранят, и им это дешевле, чем, например, оптовой организации», — рассказала одна из руководителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.

Всего одна цифра и краткий комментарий, а сколько смысла прячется в этом небольшой сообщении. Во-первых, это признание звучит как приговор колхозной системе.

По данным Минсельхозпрода, в Беларуси на 1 января 2023 года насчитывалось более 1400 сельскохозяйственных организаций и 3300 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На первый взгляд, численный перевес на стороне частника, но эти цифры не должны вводить неискушенного читателя в заблуждение. Ведь на долю фермерских хозяйств приходится чуть более 3% от общей площади сельскохозяйственных земель.

Да, во всем мире сельское хозяйство дотируется. Но в случае с Беларусью есть нюанс: фермеры не входят в эту привилегированную группу. Более того, под фермерские хозяйства, как правило, отводятся бросовые и малоплодородные земли. Фермерам не субсидируют покупку топлива и удобрений. Им не присылают осенью на уборку урожая школьников и студентов, военных и безработных.

И тем не менее, чиновники сами признают успехи частников. В этом кроется понимание того, какой аванс на будущее у нас есть уже сейчас. На тот случай, если фермерам (и прочим частникам), как минимум, не будут мешать жить и работать.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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