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«Такого даже под Бахмутом не было»: выживший оккупант рассказал о разгроме РФ в Крынках

  • 4.11.2023, 14:58
«Такого даже под Бахмутом не было»: выживший оккупант рассказал о разгроме РФ в Крынках

Артиллерия ВСУ не дает россиянам даже поднять головы.

В российских СМИ растет тревога по поводу ситуации с украинским плацдармом на левом берегу Днепра в Херсонской области.

ВСУ не только форсировали реку, но и разгромили российскую группировку в районе села Крынки.

О том, что происходит на этом участке, рассказал российский Z-канал. Он опубликовал письмо оккупанта, которому чудом удалось выбраться оттуда живым, передает Диалог.UA.

Судя по сообщению российского военного, в районе Крынок очень активно работают украинские дроны, в том числе, FPV. Помимо этого, артиллерия ВСУ не дает россиянам даже поднять головы.

«Вчера из под Крынок приехал. Там лес, бьют из всего: 120-мм минометы, 155 мм, «Три топора» (НАТОвские гаубицы М777 - ред.), кассеты (кассетные боеприпасы - ред.), танки, гаубицы. Причем, их «птицы» (беспилотники - ред.) везде летают: «Мавики», FPV, «Бабы Яги» (коптеры - ред.). В нас в*лась FPV, потом из 120 мм обстреляли. Как поняли, что не достали, начали бить кассетами. Трое суток там по открытке (открытой местности - ред.) лазил… Наши потеряли троих «300-ми» (ранеными - ред.) просто сидя в блиндажах за 3 дня. Ночью каждые 100-200 метров дрон: «Мавик» с тепляком (тепловизором - ред.), камикадзе или «Баба Яга». Шли 4 километра 7 часов почти. Такого даже под Бахмутом не было», - пожаловался оккупант.

Он уточнил, что на этом участке фронта у подразделений ВС РФ нет никакого взаимодействия, никто не знает, где и кто находится. Колоссальные проблемы там, с его слов, с эвакуацией «200-х» и «300-х», раненых приходится буквально тащить на руках.

Ранее украинские и российские СМИ сообщили о бегстве армии РФ из села Крынки на левом берегу Днепра.

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