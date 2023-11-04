Литва сообщила о задержании нескольких своих граждан в Беларуси
- 4.11.2023, 15:06
Литовцев могут удерживать незаконно.
Министерство иностранных дел Литвы получило информацию о нескольких своих гражданах, которые были задержаны или помещены в изоляторы в Беларуси. По данным МИД Литвы, литовцев в Беларуси могут задержать и незаконно, пишет Delfi.lt.
«Сейчас у нас есть информация о нескольких гражданах Литовской Республики, задержанных или отбывающих наказание в Беларуси. Белорусские ведомства не всегда сразу информируют о задержании литовских граждан», — сказано в ответе МИД Delfi.
МИД Литвы напоминает, что в этом году жителей уже трижды информировали об «интенсивных враждебных и провокационных действиях белорусских спецслужб в отношении граждан Литовской республики».
В ведомстве рекомендуют не ездить в Беларусь, а тех, кто там находится, просят немедленно вернуться.
Ранее о задержании 25 своих граждан в Беларуси сообщила Латвия.