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Литва сообщила о задержании нескольких своих граждан в Беларуси

  • 4.11.2023, 15:06
Литва сообщила о задержании нескольких своих граждан в Беларуси

Литовцев могут удерживать незаконно.

Министерство иностранных дел Литвы получило информацию о нескольких своих гражданах, которые были задержаны или помещены в изоляторы в Беларуси. По данным МИД Литвы, литовцев в Беларуси могут задержать и незаконно, пишет Delfi.lt.

«Сейчас у нас есть информация о нескольких гражданах Литовской Республики, задержанных или отбывающих наказание в Беларуси. Белорусские ведомства не всегда сразу информируют о задержании литовских граждан», — сказано в ответе МИД Delfi.

МИД Литвы напоминает, что в этом году жителей уже трижды информировали об «интенсивных враждебных и провокационных действиях белорусских спецслужб в отношении граждан Литовской республики».

В ведомстве рекомендуют не ездить в Беларусь, а тех, кто там находится, просят немедленно вернуться.

Ранее о задержании 25 своих граждан в Беларуси сообщила Латвия.

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