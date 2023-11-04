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Стало известно, кто предложил Зеленскому сменить командующего украинским спецназом

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  • 4.11.2023, 15:14
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Стало известно, кто предложил Зеленскому сменить командующего украинским спецназом

Все происходило согласно законодательству Украины.

В Офисе президента Украины утверждают, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в комментарии «Украинской правде».

«Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельным родам войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству», - отметил он.

Соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона «О национальной безопасности Украины».

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил командующего ССО без согласования с Залужным.

Напоминаем, Хоренко был назначен на должность командующего Сил спецопераций 25 июля 2022 года.

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