Синоптики предупредили белорусов о необычной погоде в воскресенье 4.11.2023, 15:25

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Ожидаются сильные туманы и не только.

Туман ожидается ночью и утром во многих районах страны и в Минске. Видимость в тумане составит всего 100-500 м. Также ожидаются местами грозы, сообщает «Белгидромет».

В воскресенье на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по восточной половине страны ожидаются сильные дожди, местами грозы. Ветер днем южный, юго-восточный порывистый.

Ночью будет колебаться от +1°С по северо-западу до +11°С по юго-востоку, максимальная днем составит +8..+14°С. В Минске +12°С.

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