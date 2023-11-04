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«Пугачева — это как миллион человек у стен Кремля»

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  • Андрей Прошаков
  • 4.11.2023, 15:34
  • 6,268
«Пугачева — это как миллион человек у стен Кремля»

И будут терпеть, и целовать руки.

Теперь, когда поутихли первые «страсти по Пугачевой» можно подвести итоги.

Алла Борисовна - на то она и Алла Борисовна, чтобы в любой ситуации солировать.

Все эти сквернословящие хоровые капеллы и оркестры, играющие марши ее очернения, оказались сплошной какофонией.

Стоило Примадонне приехать в Россию, и всем стало понятно, кого помнят. И что она не боится не то что тех, она и этих не боится.

А вот ее - боятся. Потому как Пугачева - это как миллион человек у стен Кремля. И миллион как раз из той возрастной категории, которая составляет самый что ни на есть ядерный электорат Путина. И раздражать его, объявляя Пугачеву, к примеру, иноагентом, тем более перед выборами, власть поостережется. И будут терпеть, и целовать ручки. Потому как если на ее фоне Леонид Ильич - мелкий политический деятель, то нынешний и подавно.

А самое главное, что Алла Борисовна, находясь в зените славы, может позволить себе спокойно уйти со сцены, зная, что ее не заменит никто. И жить в свое удовольствие, не мешая другим. Более того, жить, где хочет, с кем хочет и перемещаться свободно по всему миру.

Андрей Прошаков, t.me

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