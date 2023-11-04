104-летняя британка раскрыла свой секрет долголетия 3 4.11.2023, 15:36

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Пейте пиво и не выходите замуж.

Британка Кэтлин Гэммингс отметила 104-й день рождения. Когда ее спросили о секрете долголетия, женщина удивила ответом, пишет Daily Star.

Женщина родилась в 1919 году в Лондоне, там выросла и построила успешную карьеру бухгалтера. Но после второй мировой войны женщина решила изменить свою жизнь.

«Пейте пиво и не выходите замуж»

Пока Кэтрин жила в Лондоне, Ван любила танцы и регулярно посещала Королевский оперный театр, чтобы просмотреть оперы и балеты. После Второй мировой войны они решили, что хочет попробовать жизнь в деревне, поэтому вместе с мамой, братом и таксой перебралась в Челтнем.

Женщина вспоминает каждый год своей жизни как счастливый, поэтому в ответ на вопрос о секрете долголетия ответила просто: «Пейте Guinness, и не выходите замуж».

На 104-й день рождения Кэтрин устроили вечеринку с большим тортом и любимым пивом, которое женщина до сих пор любит смаковать. Родные и близкие старались сделать этот день незабываемым. В организации праздника родным помогали работники дома престарелых, где сейчас живет Кэтрин.

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