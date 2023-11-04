После Путина: дробление России пройдет в три этапа 4 Эль Мюрид

4.11.2023, 15:44

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Остается один вопрос — когда?

Резко возросшая активность второго эшелона российской политики - регионалов - заставляет предполагать, что дела в центре этой самой политики идут весьма непростым образом. Региональные боссы - люди предельно осторожные и аккуратные. Вольница 90 годов выкорчевана, и чтобы проявлять даже неформальную активность, а тем более буквально на глазах начинать формировать альянсы - это уже за гранью норм и правил еще недавно незыблемой вертикали. А уж тот факт, что из центра не раздается недовольный рык, лучше всего говорит о том, что дела совсем не в порядке.

Чтобы понимать, что именно происходит в центре событий, нужно иметь доступ или богатое воображение, поэтому «инсайды из логова» я бы оставил на совести генералов разных служб и их эпистолярного творчества. А вот что может произойти в случае действительно каких-то событий в бункере - это уже вопрос моделирования, а значит, «инсайды» для этого совершенно не требуются.

Я полагаю, что россиян будет ожидать как минимум две фазы развития событий. Скорее три, но там как пойдет. Персоналистская диктатура, да еще и в состоянии системной катастрофы, держится исключительно на фигуре диктатора, который ранее балансировал все сложные интересы разнообразных группировок во власти, как известный всем замковый камень.

Как только система утратит эту точку (единственную, кстати говоря), она немедленно начнет искать новую точку опоры - новый баланс между всеми имеющимися группировками. Поэтому на первом этапе они будут пытаться договориться между собой в рамках единого пространства.

Резкие шаги никому не нужны, так как здесь работает одно и то же правило: приобрести можно немногое, потерять - все. Поэтому первый этап - это попытка договориться. И уже поэтому на период договоренностей во главе формально единой страны будут ставить что-то совсем невзрачное вроде спившегося зиц-президента. У которого нет ни амбиций, ни ресурсов, ни мозгов. Иногда, правда, ставка на такое невзрачное и несчастненькое не срабатывает - по этому принципу туркменские элиты двинули в первые секретари почти что безродного Ниязова, который сумел взять их в кулак и выжать до капли. Так же узбекские землячества промахнулись и с Каримовым, но потом, уже в ходе его руководства, путем сложных манипуляций сумели сформировать противовес. Правда, там Каримову очень сильно «подкузьмили» зарвавшиеся дочери, но это отдельная история.

В России такого точно не будет - найти какое-то бледное существо не проблема. В крайнем случае используют на этот период какого-нибудь Говоруна-Банкетного. Экзотично и очень похоже на кино Куросавы, но почему бы и нет. У Куросавы в дублере нуждались примерно полгода, а потом распрощались с ним. И почти по-доброму, кстати. В России-то не пожалеют, факт.

Однако договориться удастся вряд ли. Система в жесточайшем кризисе, причем пикирующем. А это совсем не то, что стабильность или тем более подъем. Делить нечего, проще говоря. И за еще имеющиеся рентные поляны борьба будет предельно ожесточенной, так как сомнения в справедливости нынешнего владения ими есть у всех.

Поэтому вторая фаза - фаза феодальной раздробленности - выглядит почти неизбежной. Необязательно, кстати, она будет сопровождаться формальным распадом страны, но фактически он произойдет достаточно быстро. Территориальная вотчина - единственный механизм сохранения имеющегося. Поэтому быстро будут формироваться альянсы, и в итоге, когда их останется четыре-пять, процесс дробления страны на уделы остановить уже не удастся.

Будет ли после этого гражданская война? Нет, если ни у кого не появится соблазн восстановить целостность России. Точнее, соблазн-то будет, но опасения потерять уже имеющееся будут еще сильнее.

Ну, и третья фаза - это выстраивание отношений уже между сформировавшимися улусами. Там дело пойдет пободрее, так как каждый из них будет обладать своими уникальными конкурентными преимуществами, которыми он и станет торговать. Петербург и Краснодар - портами, Татарстан-Чечня - контролем над транзитом в широтном направлении (семь основных мостов через Волгу - это и есть контроль над страной, по сути говоря) и в меридиональном в направлении Каспия. Москва - крупнейший транспортный узел. Сибирь и Дальний Восток, скорее всего, по привычке тут же пойдут по пути строительства чего-то самостийного и начнут искать баланс между европейской Россией и иностранными центрами.

Года три - и россияне будут жить в совершенно другой стране. И, кстати, ядерное оружие придется сдать - никому его не оставят, да и не надо оно на самом деле никому. Хватит, поигрались в геополитику. Совсем уж конченых психов быстро урезонят, а остальным оно точно не надо.

Остается один вопрос - когда. Но судя по начавшимся массовым движениям, уже не очень долго.

Все сказанное не исключает каких-то обострений, путчей, «маршей справедливости» и прочей такой же деятельности. Но как показал мятеж Пригожина, в одиночку такие мероприятия будут заканчиваться пшиком. А на формирование крупного блока союзников как всегда, просто не хватит времени. События в такие моменты всегда развиваются очень скоротечно. Ну, и харизматиков среди нынешних как-то не просматривается. Что, в общем-то, тоже вынуждает скептически относиться к каким-то уж очень запредельным флуктуациям.

Эль Мюрид, telegra.ph

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