«В мебель мы вставляли аммониты – ракушки, которым более 150 миллионов лет» 4.11.2023, 16:00

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Белоруска смогла развить бизнес мужа, у которого неожиданно случился инсульт.

Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Фраза расхожая, но в некоторых ситуациях максимально точно передает суть. Сегодня как раз тот самый случай.

Владелицу салона дверей и паркета VIRTONI Инну Алейникову семейная беда не сломила, а стала толчком к формированию ее как предпринимательницы.

Женщина рассказала «Про бизнес», как развивать компанию в одиночку, несмотря на личные трудности.

«Я много работала, и мне предложили управлять компанией»

– Еще во время учебы на 4-м курсе БГЭУ я начала искать подработку. Так я попала в компанию, специализирующуюся на продажах дверей. А через 18 лет я стала соучредительницей данного бизнеса.

После университета я сразу вышла замуж, через несколько лет родила дочь, а спустя 3 года появился второй ребенок. Во время своих декретных отпусков я не прекращала работать в компании: на тот момент вела финансы и частично бухгалтерский учет.

Я много работала, хорошо знала структуру компании, оптимизировала и внедрила многие бизнес-процессы, интенсивно училась. Вклад и достижения заметили собственники, поэтому после декрета они предложили мне управлять компанией.

Наша история с моим нынешним мужем Сергеем началась в 2019 году. До этого мы были знакомы около 18 лет. Он – мой босс, я – сотрудница его компании. В конце 2018 года родился новый проект. Муж в то время увлекался палеонтологией, и у него возникла идея открыть производство мебели. По его словам, это была не просто мебель из массива, а изделия с историей. В мебель мы вставляли аммониты – ракушки, которым более 150 миллионов лет.

Я стала руководительницей проекта. Это увлекло обоих, мы очень в него верили. Вложили в проект более 150 000$, съездили на выставку в Москву с нашими изделиями.

Когда в 2020 году случился COVID-19, рынок сильно просел, высокого спроса на наши продукты не было. А еще мы попали в первую волну COVID, поэтому сильно переболели. Сергей угодил в больницу с воспалением легких и поражением более 70%. Проект прогорел, появились долги. Мне пришлось продать свою квартиру, чтобы погасить их.

В один из самых сложных периодов в бизнесе и в личной жизни, как мне тогда казалось, мы решили все кардинально изменить: я развелась с мужем, он – с женой. Решили жить вместе.

Мы закрыли производство и нерентабельные магазины дверей. Оставили только салоны, которые приносили хоть какие-то деньги. Работали в ноль либо в небольшой плюс, так как спрос на двери упал. Работая 24/7, я и муж переживали не самые лучшие времена. Он испытывал огромный стресс и страх потерять все. Эмоциональные потрясения серьезно повлияли на здоровье супруга.

«Я поняла, что прежней жизни уже никогда не будет»

В канун нового 2021 года мужу резко стало плохо, он сел за руль и не смог управлять машиной. У него стала пропадать речь. Я подозревала, что с его здоровьем происходит что-то нехорошее, но не понимала, что именно. Было подозрение, что это инсульт. Состояние мужа резко ухудшилось, он потерял сознание, и «скорая» отвезла его в больницу.

Диагноз – обширный инсульт мозга, нужна была срочная операция. Со слов врачей, все было плохо, непонятно было, выживет ли он.

Я до сих пор помню слова врача: «Идите домой к детям, встречайте Новый год, мы сделали всe, что могли, ситуация плохая. Ждем три дня, пока непонятно, выживет он или нет. Да, и памперсов купите».

Я поняла, что прежней жизни уже никогда не будет.

Осознание всей ситуации пришло спустя месяц реанимации: муж с тяжелой инвалидностью, двое несовершеннолетних детей, долги, бизнес – все на мне. Я не могла опустить руки: нужно было помогать мужу, воспитывать детей, развивать бизнес, т.к. он был единственным способом заработать. Деньги были очень нужны на реабилитацию мужа.

Я создала группу в Viber, чтобы собрать какие-то средства. Я включила туда 70 человек: знакомых и приятелей супруга, директоров и учредителей крупных бизнесов. Откликнулось несколько человек. Я с трудом собрала средства на наш первый курс реабилитации, хотя тогда мне казалось, что это не будет сложно – все по чуть-чуть скинутся и помогут.

Я сделала для себя вывод: не очаровывайся, чтобы не быть разочарованной.

Помню, как мне позвонил один из знакомых супруга и сказал: «Инна, ничего личного, мы будем работать с тобой только по стопроцентной предоплате за товар, бизнес есть бизнес».

Они боялись потерять деньги, думая, что Сергей не выживет, а я не смогу вести бизнес одна. Я сидела у кровати мужа и не могла ничего ему рассказать. Вот так и начался мой самостоятельный путь предпринимательницы.

«Мне пришлось учиться брать на себя ответственность за все: сотрудников, покупателей, налоги и кредиты»

Бизнес полностью лег на мои плечи. Я столкнулась со сложностями разного уровня: события февраля 2022 года, скачок курсов валют, новые законы, предательство людей, долгая реабилитация мужа, воспитание двоих несовершеннолетних детей.

Когда приходит беда, ты остаешься с ней один на один. У моего супруга была огромная сеть контактов из предпринимателей и друзей. Многие «испарились» мгновенно.

Есть те, кто даже ни разу не позвонили, чтобы узнать, как его здоровье. Конечно, есть и хорошие люди. Всего 3-4 человека изредка навещают мужа и интересуются, как он. Но я всё преодолела и сама успешно веду бизнес.

Когда все случилось, я переживала, злилась. Сейчас считаю, что если бы приятели мужа помогли тогда ему, то там, где я нахожусь сейчас, меня бы не было. Это не только про деньги, но и про внутренний рост, мышление, окружение. Спасибо за помощь и поддержку моему окружению, сотрудникам, дизайнерам, партнерам. Я люблю свою работу. А когда получаю хорошие отзывы и слова благодарности от клиентов, понимаю, что иду в нужном направлении.

Сейчас моя главная задача – работать за двоих и помочь мужу вернуться к более качественной жизни. Я самоорганизованный человек и могу эффективно управлять несколькими процессами одновременно. Стараюсь уделять внимание и семье, и бизнесу, и себе.

Даже при сильной загрузке для меня важно саморазвитие. Это единственный, на мой взгляд, путь к достижению целей. Регулярно посещаю бизнес-завтраки, мастермайнды, перенимаю опыт успешных людей. Мне важно иметь сильное окружение.

«Около 70% прибыли мы получаем за счет продажи дверей»

Сейчас наш салон VIRTONI – эксклюзивный представитель фабрики SOFIA в Беларуси и фабрик «Древпром», Porte Vista. Также мы реализуем металлические двери, паркет, стеновые панели, реечные перегородки, двери скрытого монтажа. Фабрика SOFIA предлагает рекордные сроки производства – 7 дней на перегородки и 10 дней на изготовление дверей. Около 70% прибыли мы получаем за счет продажи дверей – межкомнатных и металлических.

Многие клиенты уже оценили комплексные покупки. Вместе с дверьми люди приобретают полы (паркет, кварцвиниловую плитку), перегородки, стеновые панели. Это экономит время и деньги заказчика, т.к. действует система скидок при покупке комплексных решений. А еще так удобнее подбирать цветовые решения у одного производителя и в одном месте.

К нам для сотрудничества обращаются архитекторы и дизайнеры, которым важен продукт и сервис. Чаще дизайнеры приходят к нам через сайт или Instagram. Сотрудник нашей компании рассказывает дизайнеру об ассортименте, знакомит с салоном и техническими возможностями. Мы еженедельно проводим мастермайнды с дизайнерами, и места всегда расписаны заранее.

Я всегда стараюсь посещать дизайнерские встречи, выставки и конференции, чтобы расширить сеть профессиональных контактов. В мае 2023 года мы участвовали в выставке «Беларуские дни дизайна», на которой презентовали ассортимент салона. У нас налажено многолетнее сотрудничество со многими дизайнерами. Они знают VIRTONI как хорошего подрядчика с качественным продуктом и сервисом.

Новые клиенты чаще всего приходят через сарафанное радио. У меня нет больших бюджетов на рекламу, создание воронок и скриптов. Весь бизнес я строю на доверии ко мне и продукту. Через свои ценности и любовь к делу я привлекаю к себе таких же людей.

Мы ведем профиль салона в Instagram, работает сайт, на котором представлен ассортимент и можно оставить заявку на заказ услуги или товара. Нетворкинг также помогает привлекать новых клиентов.

«Сейчас я работаю только с теми партнерами и поставщиками, в которых уверена на 100%»

Моя основная цель – восстановление и реабилитация мужа, насколько это возможно. Нужны большие средства, но это работа над нашим бизнесом и над собой. Я очень хочу, чтобы салон создавал у клиентов ощущение тепла и уюта. Сейчас я работаю только с теми партнерами и поставщиками, в которых уверена на 100%.

Мы активно работаем с нашим ассортиментом, и в перспективе будут большие изменения: смена экспозиции дверей, запуск новых моделей, расширение ассортиментной линейки паркетной доски, расширение штата сотрудников.

Только через личную беду я смогла вырасти как предпринимательница, женщина, мама и супруга. Моя главная рекомендация бизнесменам, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации, – верьте в себя и в свое дело, не опускайте руки.

Свой бизнес – это ресурс, который помогает вам развиваться как предпринимателю и как личности, несмотря на сложности и вызовы. А еще ваш продукт или услуга делают людей счастливыми. И это тоже должно мотивировать вас работать больше и лучше.

В таких сложных ситуациях нужно не забывать заботиться о себе: регулярно делать медицинский чекап своего здоровья, активно заниматься спортом и выделять время для себя.

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