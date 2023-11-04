Зеленский отреагировал на резонансную статью Залужного в The Economist 4.11.2023, 16:26

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Президент Украины призвал не опускать руки.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя недавние публикации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, заявил, что сегодняшняя ситуация на фронте не является патовой.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает словно мясо своих людей, никто не хочет», — заявил Зеленский 4 ноября на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет New Voice.

Президент Украины отметил, что необходимо ждать F-16 и возвращения украинских пилотов, которые сейчас проходят обучение на этих самолетах.

«Как преодолеть это? F-16 надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», — сказал он.

Также Зеленский напомнил, что в прошлом году все считали, что мы в патовой ситуации. «Несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден», — сказал он.

Президент подчеркнул, что украинцы не имеют права опустить руки.

«Какая альтернатива? Что надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы для себя сделали выводы», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия.

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