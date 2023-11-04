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Белорус привез кошку в Польшу, задекларировал, а потом узнал, что она живет нелегально

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  • 4.11.2023, 16:46
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Белорус привез кошку в Польшу, задекларировал, а потом узнал, что она живет нелегально

В такой ситуации оказались десятки человек.

Михаил взял с собой в эмиграцию в Польшу кошку. Задекларировал ее, а спустя год получил неожиданное письмо из таможни. Питомец оказался «нелегалом». MOST выяснил, как так вышло и что делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

Перед эмиграцией Михаил с семьей приняли решение, что кошку забирают с собой. К ввозу питомца в ЕС белорусы подготовились основательно: оформили два ветеринарных паспорта — внутренний и международного образца. Сделали чипирование и необходимые прививки, а также получили сертификат от Государственной ветеринарной станции.

«Получил пару бумажек и спокойно поехал»

Белорусскую границу в Бобровниках семья прошла без проблем — достаточно было просто задекларировать кошку. А вот у польских таможенников вопросы возникли.

— Я заполнил заявление, в котором указал стоимость кошки. Указал цену в 200 долларов — мы действительно приобрели ее за такие деньги. Однако таможенники сказали, что кошка стоит в разы дороже — минимум пять тысяч злотых. Пришлось переписывать.

Далее Михаил заплатил пошлину чуть более тысячи злотых, получил пару бумажек и спокойно поехал.

— Я думал, что все в порядке — залог за кошку уплачен, документы получены, можно въезжать. Я не таможенник и не знаю, как проходят процедуры по оформлению животных.

Оказалось, что питомца оформили по процедуре временного пропуска — это значит, что на территории ЕС кошка могла находиться ограниченный срок, а впоследствии ее нужно было вывезти обратно.

«Придется ехать обратно в Беларусь».

Неожиданный привет с таможни пришел в виде письма, причем на адрес, где Михаил зарегистрирован в Беларуси.

— Прошло уже много времени, мы успели получить ВНЖ в Польше и думать забыли о той истории на таможне, — делится молодой человек. — В письме было сказано, что необходимо завершить процедуру по временному ввозу кота. Внизу были указаны контакты таможни — именно туда я и начал звонить, чтобы разобраться в ситуации.

Михаилу объяснили, что ему нужно обратиться в одно из отделений Agencja celna — это таможенные агентства, которые помогают в оформлении автомобильных, морских и авиа-перевозок. Молодому человеку пришлось обойти несколько таких организаций, пока он не нашел ту, где ему согласились бы закрыть временный пропуск и выдать регистрационное удостоверение (dopuszczenia do obrotu).

— Мне отказали в четырех агенциях. Более того, в одной из них сказали, что придется ехать обратно в Беларусь, чтобы заново пройти границу и получить сертификат ветеринарного контроля. Мне сказали, что людей, столкнувшихся с такой проблемой уже более 20, а ужонд такие дела не закрывает.

«Кошку и фуры оформляли одновременно»

Михаилу все уже удалось найти агенцию, где временный пропуск кота смогли закрыть.

— Получилась немного смешная ситуация: тут оформляют огромные большегрузы, а параллельно возятся с моей кошкой. Для работников эта ситуация тоже оказалась непривычной — они все время шутили, хорошо ли кот ловит мышей.

Молодой человек заплатил пошлину, а также оплатил услугу агенции — в сумме получилось 1500 злотых.

— Мне сказали, что фактически проблема уже решена. Осталось лишь получить e-mail с подтверждением — но это формальность.

Михаила удивила ситуация, но в ней могут оказаться многие эмигранты, ввозившие животных по временным пропускам.

— Дело в том, что у моих знакомых, которые точно таким же способом ввозили животных, проблем не возникло. Думаю, мне просто не повезло.

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