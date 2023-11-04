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Беларусь — одна из самых бедных стран Европы

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  • 4.11.2023, 17:28
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Беларусь — одна из самых бедных стран Европы

Наша страна оказалась в тройке стран с самой низкой покупательной способностью населения.

Беларусь оказалась одной из самых бедных стран Европы по покупательной способности населения вместе с воюющей Украиной и Косово в рейтинге 42 европейских стран. Результаты последнего исследования социологической компании GFK опубликовало издание Myfin.by.

Компания GfK опубликовала результаты исследования «Покупательная способность в Европе, 2023 год». В нем эксперты анализировали данный показатель у 42 стран континента.

Выяснилось, что 16 из 42 обследованных стран находятся на уровне выше среднего по Европе. Это контрастирует с 26 странами, покупательная способность на душу населения которых ниже средней. Первое место в рейтинге занял Лихтенштейн. Граждане этой страны имеют покупательную способность в 68 843 евро на душу населения. За Лихтенштейном следуют Швейцария с 49 592 евро и Люксембург с 40 931 евро.

В десятке европейских стран с наивысшим уровнем покупательной способности населения также Исландия, Дания, Ирландия, Австрия, Норвегия, Германия и Соединенное Королевство.

В докладе отмечается, что самая низкая покупательная способность в Беларуси, Косово и воюющей Украине. Однако сумму экого показателя для нашей страны в исследовании не называют.

Между тем, в 2023 году средняя покупательная способность на душу населения в Европе составит 17 688 евро.

Отмечается, что в общей сложности европейцы могут потратить около 12,1 млрд евро в 2023 году на продукты питания, жилье, услуги, энергозатраты, страхование, отпуск и потребительские покупки. Это соответствует средней покупательной способности на душу населения в размере 17 688 евро в год, что представляет собой номинальный рост на 5,8% по сравнению с пересмотренными значениями предыдущего года.

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