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Российский генерал Теплинский попал в пикантный скандал

  • 4.11.2023, 17:57
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Российский генерал Теплинский попал в пикантный скандал

Украинское СМИ получило доступ к личным сообщениям жены топ-оккупанта.

Стали известны подробности о личной жизни командующего ВДВ страны-агрессора генерал-полковника Михаила Теплинского, который недавно попал под удар ВСУ.

Издание «РБК-Украина» публикует личную переписку жены Теплинского Натальи, из которой стало понятно, что она изменяет своему мужу с его братом Дмитрием.

«Анонимные источники сообщили нашему изданию о взломе страницы Натальи Теплинской в социальных сетях. Как и ожидалось, им удалось найти интересные подробности из переписок супруги российского генерала», - говорится в материале.

Судя по опубликованному диалогу Наталья и Дмитрий заметно сблизились. При этом мужчина присылает в мессенджерах жене брата свои откровенные фото с обнаженным телом и публикует откровенные фото Натальи Теплинской.

«Возможно, надо просто говорить, говорить и выговаривать», - пишет своей замужней любовнице Дмитрий Теплинский.

«С кем говорить?», - спрашивает его партнерша по интимной переписке.

«Если хочешь, со мной», - откровенной флиртует с ней Дмитрий.

«Ситуация ахгунт», - ответила жена его брата.

«Судя по этим перепискам, можно предположить, что такие отношения «пара» поддерживает уже не первый год. И в таком случае возникает вопрос, воспитывает ли своих детей генерал Михаил Теплинский?» - добавляет издание.

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