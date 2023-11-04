Лукашисты задерживали брата политолога Валерия Карбалевича 4.11.2023, 18:16

Валерий Карбалевич

Его вынуждали записать «покаянное» видео, но он отказался.

На Гомельщине перед выходными прокатилась волна задержаний и политических судов. В Речицком районе задержали брата политолога Валерия Карбалевича. По разным политическим статьям судили как минимум 15 человек, пишет «Гомельская Весна».

Правозащитники сообщают, что по Речицкому району, где начались антитеррористические учения, проехались сотрудники СОБРа. Задержали брата политолога Валерия Карбалевича вместе с женой, вынуждали записать «покаянное» видео (семья не согласилась). Продержали трое суток в ИВС, но осудить не успели из-за большого количества задержанных. Повестку в суд выдали на 10 ноября.

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