В Гомельской области продают остатки советского военного аэродрома 4.11.2023, 18:51

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На месте базирования стратегической авиации СССР хотят разместить испытательный полигон.

КУП «Калинковичский коммунальник» продает имущество бывшей авиационной части, где ранее базировались бомбардировщики стратегического назначения. Объект расположен вблизи деревни Бобровичи Калинковичского района, пишет «Флагшток».

В состав лота входит часть бывшего аэродрома, включающая в себя бывшие средства радиолокации, метеослужбы, а также железобетонное покрытие. Первоначальная стоимость объекта общей площадью 13 433,10 кв. м. составляет 165,9 тыс. BYN. Условием продажи является использование объекта для строительства и обслуживания полигона для испытания техники.

В настоящее время на территории бывшего аэродрома уже есть испытательный полигон, принадлежащий ООО «Центромаш». Он установлен на месте бывшей взлетно-посадочной полосы. Из описания к лоту следует, что на продажу выставлена часть аэродрома, не используемая ООО «Центромаш».

Во времена СССР здесь располагался один из самых больших военных аэродромов, на котором дислоцировался сначала 953-й бомбардировочный полк «Витебский», а затем 306-й бомбардировочный полк. В 1993 году авиаполк был передислоцирован в Россию .

С 1982 года в Бобровичах базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, носители атомного оружия четвертого поколения. Рядом с аэродромом располагалась особая зона, где размещались ядерные боеприпасы.

В 1993 году на бывшем военном аэродроме разместилась 123-я авиационная комендатура, которая со временем трансформировалась в батальон охраны и обслуживания аэродрома. Батальон охраны находился в Бобровичах до 2014 года. После этого имущество перешло на баланс Калинковичского ЖКХ, а железобетонные плиты взлетно-посадочной полосы были демонтированы.

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