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Оршанские чиновники хотят потратить на себя почти $110 тысяч

  • 4.11.2023, 19:13
Оршанские чиновники хотят потратить на себя почти $110 тысяч

В прошлом году на ремонт туалета они потратили $10 тысяч.

Оршанский райисполком планирует потратить на себя любимых почти 110 000 USD. На первом этаже исполкома планируется отремонтировать кабинеты в правом крыле здания. Это всего 10 кабинетов. И стоимость такого ремонта должна составить — 149 946 BYN. Это почти 47 000 USD по сегодняшнему курсу.

Второй тендер — ремонт всего четвертого этажа здания. На его ремонт планируется потратить 157 905 BYN — почти 50 000 USD.

Получается, что на ремонт четвертого этажа, половины первого этажа и туалета на втором этаже исполком в общей сложности выделит порядка 108 000 USD, сообщает местное издание orsha.eu.

Стоит отметить, что в прошлом году порядка 10 000 USD исполком выделял на ремонт туалета в правом крыле третьего этажа.

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