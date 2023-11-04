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Глава СНБО Украины прогнозирует крах России в Крыму

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  • 4.11.2023, 19:52
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Глава СНБО Украины прогнозирует крах России в Крыму

Проблемы только начинаются.

С таким заявлением в эфире «Украинского радио» выступил Алексей Данилов, занимающий пост секретаря Совбеза Украины, сообщает «Укринформ».

«Что касается Крыма и Черноморского флота (ЧФ) РФ, поверьте, такого поражения, которое они там получат, россияне никогда в жизни не видели», - рассказал Данилов.

Стоит отметить, что уже сейчас оккупантам крайне тяжело находиться в Крыму. В 2023 году Силы обороны Украины провели ряд важных операций, в ходе которых ослабили оборону врага на полуострове, в том числе уничтожив значительную часть российской ПВО.

Благодаря этому удалось нанести сокрушительный удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе, судоремонтному заводу и кораблям ВС РФ. Как итог, россияне уже начали выводить свой флот из Крыма.

«Мы продолжим нашу борьбу. Мы не собираемся останавливаться. Зеленский (президент Украины - ред.) настроен на победу», - сказал Данилов. Он подчеркнул, что Киев не будет капитулировать перед оккупантом.

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