В Белостоке прошла акция в поддержку осужденных музыкантов Tor Band2
- 4.11.2023, 20:02
В пикете принял участие правозащитник Леонид Судаленко.
В Белостоке прошла акция в поддержку осужденных музыкантов Tor Band. Акция прошла возле белорусского консульства.
В акции принял участие правозащитник Леонид Судаленко.
Напомним, музыкантам Tor Band присудили почти 25 лет колонии на троих.
Дмитрию Головачу присудили 9 лет усиленного режима и 100 базовых величин штрафа (3700 рублей). Также в доход государства у мужчины изъяли ноутбук и телефон.
Евгений Бурло получил 8 лет усиленного режима и 3700 рублей штрафа. Также у него изъяли мобильный телефон.
Андрея Яремчика осудили на 7,5 года усиленного режима и 3700 рублей штрафа. Его мобильный телефон также пойдет в доход государства.