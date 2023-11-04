В Белостоке прошла акция в поддержку осужденных музыкантов Tor Band 2 4.11.2023, 20:02

В пикете принял участие правозащитник Леонид Судаленко.

В Белостоке прошла акция в поддержку осужденных музыкантов Tor Band. Акция прошла возле белорусского консульства.

В акции принял участие правозащитник Леонид Судаленко.

Напомним, музыкантам Tor Band присудили почти 25 лет колонии на троих.

Дмитрию Головачу присудили 9 лет усиленного режима и 100 базовых величин штрафа (3700 рублей). Также в доход государства у мужчины изъяли ноутбук и телефон.

Евгений Бурло получил 8 лет усиленного режима и 3700 рублей штрафа. Также у него изъяли мобильный телефон.

Андрея Яремчика осудили на 7,5 года усиленного режима и 3700 рублей штрафа. Его мобильный телефон также пойдет в доход государства.

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