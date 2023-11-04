«Надо было изначально сбегать» 1 4.11.2023, 20:15

3,734

Жена оккупанта пожаловалась ему на отсутствие прав у военных РФ.

Жена военнослужащего страны-агрессора РФ пожаловалась мужу на отсутствие прав у мобилизованных и предложила ему бежать из армии, говорится в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На записи женщина рассказала, что и они, родственники военных, не имеют никаких прав.

«Нас называют материалом для ВСУ», — говорит она.

Затем, как слышно из записи, женщина предлагала своему мужу, военному РФ, «оставить все и уйти». В качестве примера, приводит историю другого российского оккупанта, который вернулся и работает. Говорит, что ничего ему за то, что он вернулся, нет.

На что ей муж ответил, что надо было сразу все оставлять и уходить.

В разведке отметили, что за каждое военное преступление россиян, совершенное против Украины, будет возмездие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».