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«Надо было изначально сбегать»

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  • 4.11.2023, 20:15
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«Надо было изначально сбегать»

Жена оккупанта пожаловалась ему на отсутствие прав у военных РФ.

Жена военнослужащего страны-агрессора РФ пожаловалась мужу на отсутствие прав у мобилизованных и предложила ему бежать из армии, говорится в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На записи женщина рассказала, что и они, родственники военных, не имеют никаких прав.

«Нас называют материалом для ВСУ», — говорит она.

Затем, как слышно из записи, женщина предлагала своему мужу, военному РФ, «оставить все и уйти». В качестве примера, приводит историю другого российского оккупанта, который вернулся и работает. Говорит, что ничего ему за то, что он вернулся, нет.

На что ей муж ответил, что надо было сразу все оставлять и уходить.

В разведке отметили, что за каждое военное преступление россиян, совершенное против Украины, будет возмездие.

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