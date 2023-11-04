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Почему белорусскую медицину не спасет новый закон об отработках

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  • 4.11.2023, 20:36
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Почему белорусскую медицину не спасет новый закон об отработках

Мнение врача.

Через три месяца в профессиональной жизни медиков ожидаются нововведения: теперь, чтобы оказывать «специализированную и высокотехнологичную медпомощь», врачам понадобится закончить ординатуру, обучение в которой будет длиться от 2 до 5 лет. Завершается это пятилетним распределением. Такую же корочку придется получить и тем, кто захочет поменять медицинскую специальность. По мнению врача Станислава Соловья, идея сделать так, чтобы его коллеги дольше учились, правильная, но то, что в комплекте со знаниями идет долгая отработка, вызывает вопросы. О причинах и последствиях такой инициативы Станислав Соловей рассуждает в колонке «Зеркала».

До тех пор, пока измененный закон не вступил в силу, для медиков в Беларуси действовала такая система: ты закончил университет, идешь в интернатуру и получаешь специальность, например, кардиохирурга, гинеколога. Следующий этап — ординатура. У нас она была как компенсирующий механизм. Ты можешь пойти туда, чтобы улучшить свои профессиональные навыки, получить квалификацию. Одно время такую «корочку» требовали у тех, кто хочет стать завотделения, но для большинства ординатура была делом добровольным.

В пятницу, 3 ноября, Минздрав сообщил, что врачам трех специальностей придется проходить ординатуру обязательно. Это кардиохирургия, нейрохирургия, рентгено-эндоваскулярная хирургия. Почему именно им? У меня нет ответа. Выходит, только этих специалистов нужно готовить тщательно, а для остальных достаточно года интернатуры? Бред считать, что какая-то специальность сложнее, а какая-то легче, что хирург — это тяжело, а терапевт — легко. Не бывает простой медицины. Любая специальность требует хороших знаний, подготовки и очень долгого обучения. Возьмите ту же онкоурологию. Как за год научить человека делать операции Брикера (хирургическое вмешательство по удалению и замене мочевого пузыря. — Прим. ред.)?

Скорее всего, постепенно новый закон распространят шире. В пятницу Минздрав опубликовал комментарий к нему — и там упомянули медиков, которые хотят изменить изначальную специальность. Для этого им по направлению нанимателя нужно будет пройти переподготовку в ординатуре.

Смотрите дальше. По большому счету, на распределение в медуниверситет все приходят с одним будущим дипломом, в нем стоит «Врач. Лечебное дело» (опущу ситуацию с потоками для хирургов, терапевтов, анестезиологов и так далее). Затем, исходя из количества заявок, ребят распределяют в медучреждения. От того, куда они попадут, зависит их интернатура, а значит, и специальность, которую они получат. Если в будущем у нас продолжат массово выпускать неврологов, кардиологов и так далее, значит, закон об ординатуре затронет небольшое количество людей. Но, если вдруг окажется, что станут выпускать практически одних участковых терапевтов (врачей общей практики), нововведение охватит многих медиков. Ведь в будущем, многие из этих парней и девушек захотят поменять специальность — и чтобы это сделать им придется идти в ординатуру.

Существует, конечно, постановление, при котором, для переподготовки по отдельным специальностям, например, достаточно месячных курсов. Но, скорее всего, такую возможность закроют.

Зачем это нововведение нужно?

Тут два момента. Если мы говорим о качестве образования, такая мера необходима, потому что невозможно обучить врача-специалиста за год в интернатуре или за четыре месяца на курсах переподготовки (для переподготовки по некоторым специальностям достаточно четырех месяцев. — Прим. ред.). Конечно, потом наш начинающий медик может спрятаться за понятием «молодой специалист», которого вроде как опекают старшие коллеги. Но на практике это работает только в крупных клиниках, а в поликлиниках и маленьких городах, где врачей мало, — нет. В итоге система выпускает не до конца подготовленных сотрудников.

Во многих других странах минимальная последипломная подготовка длится от двух до пяти лет. Сравните: в Беларуси гинекологом в интернатуре становятся за год, в Украине — за три. Изменения, при которых врачи должны учиться дольше, назрели давно. Это цель здорового человека, но, думаю, у Минздрава логика другая. Какая? Любой ценой удержать медиков в стране.

Мое мнение: смысл этой идеи, чтобы люди отрабатывали дважды. Просто сделано это так же завуалировано, как с распределением. По сути, оно у нас два года. Пять лет только для тех, кто поступает по целевому направлению. При этом количество целевых мест из числа бесплатных постепенно увеличивается. В этом году в БГМУ на педиатрии целевики заняли 80% бюджетных позиций. Вспомните, в 2021-м Лукашенко сказал, что отработка у медиков должна быть десять лет. Сейчас идет реализация этого плана.

Как говорится, цыплят по осени считают, а мы сможем больше понять, как работает новый закон, когда у выпускников-медиков пройдет распределение.

Поможет ли такая система?

Только на короткой дистанции. Люди уезжали и будут уезжать. Разница в зарплатах слишком большая. За пару лет работы врачом, например, в Германии ты выплатишь все долги за образование в Беларуси и еще останешься в плюсе.

Вообще, мне кажется, что уезжать начнут еще студенты. Желающих, думаю, немало. Поедут, условно говоря, в Россию или Польшу, потому что с дипломами этих стран ты не будешь привязан к месту работы. Единственное, что может остановить этот процесс, — понимание, что с таким распределением система долго существовать не может. Кто-то решит, что пока доучится, всё отменят, — и останется. Но страх все равно его не отпустит, ведь, по сути, ты подписываешься под тем, что лет до сорока оказываешься в рабстве. Получив диплом, ты поедешь, куда тебе скажут, будешь делать, что тебе скажут. Это убивает мотивацию, и не дает хорошего эффекта, тем более в такой сфере, как медицина.

Думаю, много лет работать на одном месте прикольно только если ты сотрудник крупной клиники и тебе есть куда расти и развиваться. А если тебя отправили в маленький городок или в поликлинику, при виде которой у тебя дергается глаз, то вряд ли. Представьте, если при этом ты еще и не нашел общий язык с заведующим отделением? У вас конфликт, а ты даже уйти не можешь. У тебя забрали выбор.

Что тогда делать, чтобы остановить отток?

Скажу крамольную вещь, но как есть. Как минимум нужно не сажать врачей за лайк в соцсетях, не кидать в тюрьмы, не избивать. Отток увеличился в 2020 году. Если до этого он был по экономическим причинам, то сейчас в первую очередь из-за того, что за решетку можно попасть за носки неправильного цвета. Жить в такой обстановке не очень приятно. Потом, конечно, идет экономический коллапс: врачи перерабатывают, получают недостаточно, но все же безопасность — это база. Думаю, даже если сейчас в Беларуси медикам поднимут зарплату в четыре раза, это резко не остановит эмиграцию, ведь когда тебе страшно, деньги не успокоят.

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