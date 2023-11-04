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Ученые: Мужчины сильнее женщин склонны к саморекламе

  • 4.11.2023, 21:13
Ученые: Мужчины сильнее женщин склонны к саморекламе

И гораздо реже рассказывают негативную информацию о себе.

Ученые из Университета Карнеги-Меллон (CMU) выяснили, что по сравнению с женщинами мужчины менее склонны делиться негативной информацией о себе. Исследование опубликовано в Журнале экспериментальной социальной психологии.

Чтобы изучить гендерные различия в обмене различными типами информации, ученые опросили более тысячи мужчин и женщин. Желание поделиться положительной информацией о себе (например, о повышении по службе) не зависело от пола. Но мужчины гораздо реже сообщали о желании поделиться отрицательной информацией (например, о неспособности получить повышение по службе).

Женщины также сообщили о большем удовлетворении своим уровнем раскрытия информации, тогда как большинство участников-мужчин считали себя склонными скрывать информацию о своих мыслях и чувствах, — даже когда было бы лучше поделиться ею с другими. Склонность к «саморекламе» может быть связана с большей озабоченностью мужчин тем, как к ним относятся другие люди, считают ученые.

В новой работе ученые сосредоточились на цифровом поведении людей, так как большинство исследований гендерных различий в обмене информацией появились еще до появления Интернета.

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