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Глава МИД Литвы о мире с РФ: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

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  • 4.11.2023, 21:26
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Глава МИД Литвы о мире с РФ: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

Мирное соглашение лишь позволит Кремлю перевооружиться.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией, ведущей захватническую войну против Украины.

По его словам, для России «мирное соглашение» означает «время перевооружиться», передает «Европейская правда».

Министр считает, что западные страны опасно близки к тому, чтобы упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

«Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», – резюмировал Ландсбергис.

Ранее NBC News сообщил, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности, говорилось о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

По словам источников телеканала, эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

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