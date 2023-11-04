Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 2 4.11.2023, 22:15

Зимы ждать не стоит.

С приходом ноября тепло немного «просело», хотя и температура осталась выше климатической нормы. Зимних процессов пока что ждать не стоит. Какой будет погода в большие выходные и далее на неделе, в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В большие выходные, как и в целом на предстоящей неделе, ожидается порывистый ветер, будет много дождевых облаков, а воздух с юга заменится на западный. Но пока рано говорить о возвращении температур к норме — они ожидаются на 2−4 градуса выше нормы.

В начале недели в Беларуси будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Влажность до 90%. Ночью и утром местами туманы. Ветер умеренный, временами порывистый.

Ночью температура ожидается от +6 до +11°C. Днем в понедельник воздух прогреется от +9°C по северу до +12°C. Во вторник от +8 до +11°C.

В середине недели время от времени ожидаются дожди. Влажность до 90%. Ветер порывистый западный. Ночью в среду от +4 до +9°C, днем от +7 до +10°C.

В начале второй половины недели ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер переменный, умеренный. Ночью температура от +2°C по северо-востоку и до +7°C по юго-западу. Днем в четверг от +4 до +9°C, в пятницу до +9°C.

Предварительно, следующие выходные будут оставаться под влиянием ненастного циклона из Атлантики. Облачно с небольшими прояснениями. По большей части территории страны дожди различной интенсивности. Влажность до 90%. Слабые туманы ночью и утром. Ветер умеренный, временами порывистый. Ночью температура от +1 до +6°C, днем в субботу от +6 до +9°C, в воскресенье от +5 до +9°C.

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