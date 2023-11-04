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Лукашисты дали заднюю с контрсанкциями

  • 4.11.2023, 23:13
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Лукашисты дали заднюю с контрсанкциями

И начали их отменять.

Чиновники временно отменили некоторые пункты введенного ранее продовольственного эмбарго. Из-под запрета вывели некоторые товары, произведенные в Литве, Латвии и Польше. Это следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Из-под запрета на продажу в нашей стране вывели пиво и сидр из Литвы и Польши, ввезенные до 1 июля 2023 года.

Более широкое послабление коснулось продукции из Латвии. Разрешено ввозить и продавать у нас кофе, джемы, фрукты, соки, пиво, бумагу, некоторые стройматериалы и некоторые носочно-чулочные изделия, если они произведены в этой стране

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