Лукашисты дали заднюю с контрсанкциями 4.11.2023, 23:13

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И начали их отменять.

Чиновники временно отменили некоторые пункты введенного ранее продовольственного эмбарго. Из-под запрета вывели некоторые товары, произведенные в Литве, Латвии и Польше. Это следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Из-под запрета на продажу в нашей стране вывели пиво и сидр из Литвы и Польши, ввезенные до 1 июля 2023 года.

Более широкое послабление коснулось продукции из Латвии. Разрешено ввозить и продавать у нас кофе, джемы, фрукты, соки, пиво, бумагу, некоторые стройматериалы и некоторые носочно-чулочные изделия, если они произведены в этой стране

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