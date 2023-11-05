В Марьиной Горке МАЗ въехал в Toyota IQ 5.11.2023, 4:32

45-летняя жительница Старых Дорог погибла в ДТП.

45-летняя жительница Старых Дорог погибла в ДТП в Марьиной Горке. Трагедия произошла 3 ноября около 15:45 на 6 километре дороги Р68 Пуховичи — Узда — Негорелое.

Водитель Toyota IQ ехала по второстепенной дороге на улице Зорный Шлях. При выезде на главную дорогу Р68 она не уступила дорогу и столкнулась с МАЗом, за рулем которого находился 37-летний житель Слуцкого района. Он двигался по главной дороге справа со стороны Узды.

Водитель Toyota IQ скончалась на месте происшествия, пишет Mlyn.by со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».