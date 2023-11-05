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В Марьиной Горке МАЗ въехал в Toyota IQ

  • 5.11.2023, 4:32
В Марьиной Горке МАЗ въехал в Toyota IQ

45-летняя жительница Старых Дорог погибла в ДТП.

45-летняя жительница Старых Дорог погибла в ДТП в Марьиной Горке. Трагедия произошла 3 ноября около 15:45 на 6 километре дороги Р68 Пуховичи — Узда — Негорелое.

Водитель Toyota IQ ехала по второстепенной дороге на улице Зорный Шлях. При выезде на главную дорогу Р68 она не уступила дорогу и столкнулась с МАЗом, за рулем которого находился 37-летний житель Слуцкого района. Он двигался по главной дороге справа со стороны Узды.

Водитель Toyota IQ скончалась на месте происшествия, пишет Mlyn.by со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

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